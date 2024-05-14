الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق الاتحاد يمضي في صدارة دوري الناشئات

من مباريات دوري الناشئات لكرة القدم - (من المصدر)
من مباريات دوري الناشئات لكرة القدم - (من المصدر)
 مضي فريق نادي الاتحاد، في صدارة منافسات دوري الناشئات تحت سن 15 لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة السابعة التي تجري على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وشهدت الجولة السابعة من بطولة دوري النخبة تفوق الأهلي على الاستقلال 8-0، وفاز الأرثوذكسي على عمان FC 3-2.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة، يليه الأرثوذوكسي 9، ثم الأهلي 8، عمان FC 7، والاستقلال من دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثامنة، عند السادسة مساء غد الخميس، حيث يلتقي الاستقلال مع عمان FC، فيما يواجه الاتحاد نظيره الأهلي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
في المقابل، شهدت الجولة السابعة من منافسات أندية بقية الدرجات، تفوق البتراء على اتحاد رصيفة 4-1، فيما حقق نشامى المستقبل فوزاً على اللاتين 10-0، وتغلب عين الرياضي على النصر 3-0، وفاز المدرسة الإنجليزية الحديثة على الحسين 8-0.
وتصدر نشامى المستقبل ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، متقدماً على المدرسة الإنجليزية الحديثة 15، يليه النصر 13، ثم الحسين 10، عين الرياضي 9، الراية والبتراء واللاتين 6، واتحاد الرصيفة من دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثامنة، مساء الإثنين 20 أيار (مايو) الحالي، حيث يلتقي اتحاد الرصيفة مع نشامى المستقبل، وعين الرياضي مع الحسين عند الساعة الخامسة عصراً، فيما يواجه البتراء نظيره المدرسة الإنجليزية الحديثة، والراية أمام اللاتين عند الساعة الثامنة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
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