فريق نجوم "الأرثوذكسي" يستقبل "المقاولون" في "سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تحتضن صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون، مواجهة تجمع بين فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولون عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن إياب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.ويحتل فريق نجوم الأرثوذكسي المركز الثاني في ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة، خلف المتصدر بالعلامة الكاملة فريق الإنجليزية (18 نقطة)، ويأتي فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة لكل فريق، ويحتل الجبيهة المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويتذيل المقاولون جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.وتقام يوم غد خمس مباريات، حيث ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهات نجوم اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 5 مساء، ونجوم الإنجليزية مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء، والجبيهة مع الأهلي عند الساعة 8 مساء، على أن تقام مباراتان عن المجموعة الرابعة في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي فريق دير أبي سعيد مع بيت ايدس عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة "الديربي" بين كفريوبا والجليل عند الساعة 5:30 مساء.وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث.ويلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.