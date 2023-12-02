السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

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منتخب الجولف المشارك في البطولة العربية - (من المصدر)
عمان -الغد- أحرز المنتخب الوطني للجولف، ميداليتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، والتي أقيمت فعالياتها على مدار اليومين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة 109 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية.اضافة اعلان
وجاءت الميداليتان عبر اللاعبين محمد الرواشدة بإحرازه الميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاما، فيما حقق اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما. 
وأظهر اللاعبون المشاركون أداء مميزا خلال فعاليات البطولة العربية، التي شهدت منافسة كبيرة بين لاعبي منتخبات المغرب وتونس ومصر. 
وشارك أيضا اللاعبان موسى شناعة بفئة 18 عاما، وياسمين ظاهر بفئة الفتيات تحت 15 عاما، وكانا في طليعة الترتيب خلال أول أيام البطولة.
وأكدت رئيسة الوفد وأمينة سر اتحاد الجولف مجد النجادا، تميز أداء لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، لافتة: "كان بإمكان جميع لاعبينا إحراز مراكز أفضل كونهم من خيرة لاعبي الوطن العربي، وسنقوم بالعمل على استمرار تطوير أداء اللاعبين  بالفئات كافة، بهدف توسيع شريحة المشاركين على المستوى الدولي ومن مختلف الاعمار".
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي: "إن الاستحقاق العربي، يمثل فرصة احتكاك جيدة للاعبين، ويمنحهم فرصة كبيرة لمواجهة المزيد من التحديات التي تصقل مهاراتهم، مؤكدا رضاه عن أداء الأبطال المشاركين".
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