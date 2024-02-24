فضية وبرونزيتان لـ"الكراتيه" في الدوري العالمي

ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم حيث يلعب لاعب المنتخب الوطني قاسم العمري تحت 14سنة في وزن فوق 55 كم مع لاعب قطر عبد الرحمن الراجي والفائز يلاقي الفائز من مباراة لاعب الإمارات محمد خميس واليوناني فيليبوس كوزموس.
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة لنيل الميدالية الفضية بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1 ، ليصل للدور نصف النهائي ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب إيران طه أحمد بيجي بالأفضلية 2-2.
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد، الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب أوزبكستان سوكروب سادوليف بالافضلية.
وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج بواي لام 4-0، وتخطى في الدور الثاني لاعب كازخستان نورز هاهوت زهايشيلك 4-1، لينتقل لدور الـ 32 ويفوز على لاعب كرواتي فليب مابيك 3-0، وفي دور الـ16 خسر مع لاعب إيران طه أحمد بيجي 1-0، ليتخطى بعد ذلك لاعب البلجيك ليني بورلان 4-0 في دور السحب.