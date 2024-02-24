فضية وبرونزيتان لـ"الكراتيه" في الدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس، أمس الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم للناشئين في ‏الجولة الأولى من الدوري العالمي، المقامة في إمارة الفجيرة الإماراتية، ونال لاعبا المنتخب الوطني هاني رشيد (وزن تحت 57 كم) ‏وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم)، ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع الميداليات التي حققها المنتخب الوطني للشباب والناشئين 7 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية وميداليتين ‏فضيتين وميداليتن برونزيتين، حيث حقق المنتخب الوطني للشباب 3 ميداليات ذهبية عن عبدالرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) ‏وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت ‏‏76 كغم) ونالت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاما، جود ‏الضروس الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.‏ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم حيث يلعب لاعب المنتخب الوطني قاسم العمري تحت 14سنة في وزن فوق 55 ‏كم مع لاعب قطر عبد الرحمن الراجي والفائز يلاقي الفائز من مباراة لاعب الإمارات محمد خميس واليوناني فيليبوس كوزموس.‏وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة لنيل الميدالية الفضية بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور ‏الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب ‏هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي ‏على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1 ، ليصل للدور نصف ‏النهائي ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، ‏وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب إيران طه أحمد بيجي بالأفضلية 2-2.‏ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد، الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب أوزبكستان سوكروب سادوليف ‏بالافضلية‎. ‎‎ ‎وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج بواي لام 4-0، ‏وتخطى في الدور الثاني لاعب ‏كازخستان نورز هاهوت زهايشيلك 4-1، لينتقل لدور الـ 32 ‏ويفوز على لاعب كرواتي فليب مابيك 3-0، وفي دور الـ16 خسر مع ‏لاعب إيران طه أحمد ‏بيجي 1-0، ليتخطى بعد ذلك لاعب البلجيك ليني بورلان 4-0 في دور السحب‎.