السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فضية وبرونزيتان لـ"الكراتيه" في الدوري العالمي

WhatsApp Image 2024-02-24 at 21.03.44
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس
عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس، أمس الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم للناشئين في ‏الجولة الأولى من الدوري العالمي، المقامة في إمارة الفجيرة الإماراتية، ونال لاعبا المنتخب الوطني هاني رشيد (وزن تحت 57 كم) ‏وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم)، ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع الميداليات التي حققها المنتخب الوطني للشباب والناشئين 7 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية وميداليتين ‏فضيتين وميداليتن برونزيتين، حيث حقق المنتخب الوطني للشباب 3 ميداليات ذهبية عن عبدالرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) ‏وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت ‏‏76 كغم) ونالت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاما، جود ‏الضروس الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.‏اضافة اعلان
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم حيث يلعب لاعب المنتخب الوطني قاسم العمري تحت 14سنة في وزن فوق 55 ‏كم مع لاعب قطر عبد الرحمن الراجي والفائز يلاقي الفائز من مباراة لاعب الإمارات محمد خميس واليوناني فيليبوس كوزموس.‏
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة لنيل الميدالية الفضية بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور ‏الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب ‏هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي ‏على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1 ، ليصل للدور نصف ‏النهائي  ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، ‏وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب إيران طه أحمد بيجي بالأفضلية 2-2.‏
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد، الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب أوزبكستان سوكروب سادوليف ‏بالافضلية‎. ‎
‎ ‎وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج بواي لام  4-0، ‏وتخطى في الدور الثاني لاعب ‏كازخستان نورز هاهوت زهايشيلك 4-1، لينتقل لدور الـ 32 ‏ويفوز على لاعب كرواتي فليب مابيك 3-0، وفي دور الـ16 خسر مع  ‏لاعب إيران طه أحمد ‏بيجي 1-0، ليتخطى بعد ذلك  لاعب البلجيك ليني بورلان 4-0  في دور السحب‎.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708799799158271200

بـ"الجزاء" الحسين يكسب نقاط شباب الأردن.. ومعان والجليل يكتفيان بالتعادل

منذ1 ساعة
1708798961428249300

عيرا يخسر أمام السويحلي الليبي ويفوز إداريا على مصافي العراقي بـ”الطائرة” العربية”

منذ1 ساعة
1708766002786990300

عودة مباريات الدوري لملعب العقبة فرصة لتنشيط السياحة الرياضية

منذ2 ساعة
1708766002676989900

"المصارعة" يخوض معسكرا وبطولتين في بلغاريا

منذ2 ساعة
احدى السيارات المشاركة في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي.-(من المصدر)

الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي و"مجموعة برو"

منذ2 ساعة
1708766002966991100

منتخب السلة يباشر تدريباته في جدة تأهبا لمواجهة السعودية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ1 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ10 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 