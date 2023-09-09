السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

فضيحة جديدة في كرة القدم النسائية

womensfootballolivia
العديد من المشكلات تطال لاعبات كرة القدم النسائية حول العالم
أوضحت دومينيكا كونك، اللاعبة الدولية السلوفينية والمحترفة في فريق ليفانتي لاس بلاناس وإحدى قادة المنتخب الوطني، الفظائع التي تعاني منها اللاعبات السلوفينيات الدوليات، وهي التي كانت لها تجربة في إسبانيول دامت 5 مواسم.اضافة اعلان

في يوليو الماضي، كتبت هي و30 من زملائها رسالة مفتوحة إلى رئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم يطالبون فيها بإقالة المدرب بوروت جارك بعد مزاعم التنمر والتمييز الجنسي والسلوك غير اللائق داخل الفريق خلال المعسكرات التدريبية.

وقالت في تصريحات لها مؤخرًا لشبكة "بي بي سي": "كانت الأجواء غير احترافية على الإطلاق، وكان كل شيء غير مناسب، إهانات تجاهنا وتعليقات جنسية ومعاملة معادية في حياتنا الجنسية الخاصة لا علاقة لها بكرة القدم. كانت الأمور تحدث على مدار السنوات الخمس الماضية. قبل ذلك كانت لدينا علاقة من باب الاحترام".
وأردفت: "سكتنا لمدة طويلة بسبب الخوف. واضطرت العديد من اللاعبات إلى طلب العون الخارجي من الأطباء النفسيين وغيرهم من المختصين".
كانت قائمة الاتهامات الواردة في رسالة اللاعبين السلوفينيين واسعة النطاق. وتضمنت اتهامات بتعليقات غير لائقة من قبل جارك، موضحين أن طاقم التدريب تناولوا الكحول أثناء التجمعات وشربوا علنًا أثناء الوجبات وبعد التدريبات، وأن الحياة الشخصية والتوجه الجنسي للاعبين أصبح مشكلة.

ويُزعم أيضًا أن اللاعبات أُجبرن على لعب مباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2022 أثناء مرضهم بفيروس كوفيد-19، وعانوا من "معاملة مهينة" من حيث التعقيبات على أوزانهن في تلك الفترة.
1694181166990650000

الأخطاء الفردية والوهن الدفاعي يتقدمان أسباب خسارة "النشامى" التاريخية منذ23 ساعة

1694181893080693000

المومني.. ممثل ألعاب القوى الأردنية الوحيد في "الألعاب الآسيوية" منذ23 ساعة

1694180081470599700

الحسين يسعى للتأهل.. وموقعة لاهبة تجمع العربي وكفرسوم منذ23 ساعة

1694184673180792400

ألمانيا وصربيا إلى نهائي مونديال السلة منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
٢٠٢٣٠٧٠٤_٢١١٣٥٨

نجم برشلونة الجديد متضرر من زلزال المغرب

منذ3 ساعة
F5jKzqYW4AAxY1X

نيمار يخطف لقب الهداف التاريخي للبرازيل من الأسطورة بيليه

منذ4 ساعة
اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

منذ22 ساعة
1694180226170611900

"الأولمبي" يأمل الانفراد بصدارة التصفيات الآسيوية على حساب عمان

منذ23 ساعة
1694180400760624900

الاتحاد يتطلع لحسم لقب "المحترفات" أمام الأرثوذكسي الليلة

منذ23 ساعة
1694180842970638900

منتخب التايكواندو يظفر بفضية في ختام بطولة آسيا للأشبال

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |منذ 19 دقيقة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ22 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 