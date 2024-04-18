فقدان التركيز يضع "الأولمبي" بموقف حرج بكأس آسيا

أحمد الخلايلة

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الدوحة- خسر المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة لكرة القدم أمام المنتخب القطر بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.وأصبح منتخبنا بعد هذه الخسارة بحاجة للانتصار فقط على منتخب إندونيسيا الفائز على أستراليا بهدف نظيف، يوم الأحد المقبل، فيما ضمن منتخب قطر الصعود للدور ربع النهائي ليشتعل الصراع بين منتخبنا وأستراليا واندونسيا على البطاقة الثانية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة الى أولمبياد باريس 2024، التي ستقام في تموز المقبل، بينما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع المنتخب الغيني صاحب المركز الرابع في قارة أفريقيا.تشكيلة منتخبنا الوطني: أحمد الجعيدي، فيصل أبو شنب، عرفات الحاج، عامر جاموس، وسيم ريالات، عون المحارمة، مهند أبو طه، سيف درويش، عارف الحاج، رزق بني هاني (ابراهيم صبرة)، بكر كلبونة (سيف البشابشة).تشكيلة منتخب قطر: يوسف عبد الله، سيف الدين الحسن، عبد الله اليزيدي، هاشمي الحسين، محمد عياش، نايف الحضرمي، مصطفى مشعل، جاسم جابر، محمد جودة (تميم منصور)، خالد علي.الحكام: الساحة التايلاندي سيفاكورن بودم، المساعدالأول التايلاندي ناكاريت، المساعد الثاني الكويتي علي جراق والرابع الكوري الجنوبي كو.الأردن 1 قطر 2حافظ المدرب أبو زمع على طريقة اللعب 4 - 2-3-1 المعتادة مع بعض التعديلات على مستوى الأسماء والمراكز أجبر عليها المدير الفني لتعويض غياب قلب الدفاع دانيال عفانة المحروم وأبو النادي غير الجاهز بتغيير مركز فيصل أبو شنب ليشغل مركز قلب الدفاع فيما تم إعادة مهند أبو طه ليصبح الظهير الأيسر للفريق وتواجد عون المحارمة كلاعب ارتكاز.سيناريو الشوطضغط منتخبنا منذ ركلة البداية على المضيف في كافة أرجاء الملعب وصنع عدة فرص منذ الدقيقة الأولى عبر بكر كلبونة الذي سدد بأحضان الخارجي ثم جرب عارف الحاج مرة أخرى باتجاه المرمى ولم يكتب لها النجاح، وبعد خمس دقائق بدأت قطر باستيعاب الهجوم الأردني بالاعتماد على الكرات الطويلة وفعلا نجحت بصناعة عدة فرص باتجاه مرمانا أبرزها رأسية مصطفى مشعل تصدى لها الجعيدي وسارت الدقائق بأفضلية أردنية حتى الدقيقة الأربعين.هدف مباغتمستغلا رغبة منتخبنا بالتسجيل تاركا المساحات في منتصف الملعب، قاد منتخب قطر هجمة منظمة وصلت إلى المهاجم خالد علي الذي مرر كرة في ظهر ميسرة منتخبنا حولها عبد الله اليزيدي إلى كرة عرضية غالطت حارسنا الجعيدي لتسكن الشباك هدف التقدم لقطر في الدقيقة 38، وعليه انتهى الشوط الأول.الفار يتدخل للأردنشوط ثان انطلق مع إصرار من نشامى الأولمبي للتسجيل لكن خطواته تاهت حتى الدقيقة الخمسين عندما أوقف الحكم التايلاندي اللعب وعاد إلى تقنية الفار ليحتسب ركلة جراء بعد الخطأ الدي ارتكب على عامر جاموس انبرى لها بنجاح عارف الحاج مسجلا هدف التعادل وأول أهداف الأردن في البطولة.اكتساح أردنيجاءت ردة فعل القطري سريعة بتسديدة قوية عبر سيف الدين حسن أبدع الجعيدي في إبعادها، لكن سرعان ما سيطر منتخبنا بالاستحواذ أولا، ثم انهالت الفرص من كل الاتجاهات بعرضية رزق بني هاني التي لامست الشباك الجانبية ثم رأسية بكر كلبونة الخطيرة التي تصدها لها الحارس ثم حاول عارف المنفرد لكن الحارس يوسف عبد الله سبقه للكرة.حوار فالي وأبو زمعفي الأثناء شعر مدرب قطر البرتغالي فرناندو فالي بالحرج فأجرى عدة تبديلات لاحتواء الهدير الأردني فقام بأربعة تبديلات جاسم محمد ومبارك حمزة ومحمد مانع ولطفي رابح مادجر، دون أن يقوى على ردع الضغط الأردني الذي عززه اأبو زمع بورقتي إبراهيم صبرة الذي اهدر فرصة في مواجهة المرمى القطري، وورقة سيف بشابشة ليحافظ على الشكل الهجومي الأردني لكن دون ترجمه لأهداف.دقائق تحبس الأنفساحتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدل ضائع كاد أن يسجل فيها أبو طه بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة وفي أواخر الثواني ضاعت أخطر فرص المباراة عبر عارف الحاج الذي سدد إلى جوار القائم وفي الدقيقة (الثالثة بعد المائة) سجل منتخب قطر هدفا برأسية محمد مانع من كرة ثابتة، احتاجت لوقت طويل لاحتسابها بعد حالة الشك بالتسلل والدفع للاعبنا عون المحارمة وعليه انتهت المباراة بفوز قطر بهدفين مقابل هدف ليهدرمنتخبنا فوزا كان بالمتناول.شذرات من المباراة- السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي تابع المباراة باهتمام كبير.- حضر المباراة 8132 مشجعا حضروا المواجهة وسط تفوق للجمهور الأردني بالتشجيع المنظم.- عدد من لاعبي منتخب قطر الأول تابعوا المباراة في الملعب وعلى رأسهم حسن الهيدوس وأكرم عفيف.- طرد الحكم شادي أبو هشهش عضو الجهاز الفني بعد دخوله إلى أرضية الملعب لتهدئة اللاعبين بعد هدف تقدم قطر.