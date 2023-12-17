فقدان "الناشئين" لقب "غرب آسيا" يؤكد تراجع الكرة الأردنية

يحيى قطيشات

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عمان – شكل فقدان منتخب الناشئين لكرة القدم لقبه، والخروج المبكر من الدور الأول لبطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والمقامة حاليا في مدينة صلالة العمانية، انتكاسة وصدمة لدى متابعي الكرة الأردنية، ودليلا على التراجع في المستوى الفني لمنظومة المنتخبات الوطنية وللجنسين.وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموحات والآمال بالمحافظة على لقب البطولة للعام الثانية على التوالي، خصوصا وأن تصريحات المدير الفني للمنتخب عبدالله القططي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخبات البطولة، والتي سبقت المنافسات جاءت إيجابية ومتفائلة، حيث أعلن القططي جاهزية" الناشئين" للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق عندما قال: " أن استعدادات المنتخب للبطولة جاءت جيدة للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق، وأن المسؤولية كبيرة على المنتخب باعتباره بطلا للنسخة السابقة، واتمنى من اللاعبين تقديم أداء مشرف للكرة الأردنية، وتشكل البطولة محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية للتصفيات الآسيوية، وفرصة الاستفادة من خوض منافسات قوية بمجموعة متوازنة، ونأمل الظهور بشكل مميز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".واستقر المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متخلفا بفارق المواجهات عن المنتخب الثاني المنتخب الإماراتي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، ليتأهل بفارق المواجهات للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب المنتخب السعودي المتصدر برصيد 5 نقاط بعد خسارة أمام الإماراتي بهدف من دون رد، وتعادل مع المنتخب السعودي بهدفين لكل منتخب، وحقق فوزا وحيدا على المنتخب السوري بهدف من دون رد.ولم ينجح القططي مجددا في وضع بصمته على المنتخبات الوطنية للفئات السنية، بعد أن فشل مع منتخب تحت 17 عاما في العام الماضي، من بلوغ نهائيات كأس آسيا، رغم استضافة مباريات التصفيات في مدينة الزرقاء، إلا أنه بقي في منصبه على عكس بقية المدربين الذين وصلوا لمرتبة أفضل، دون أن تتم مكافأتهم بالاستمرار.واشتكى عدد من مدربي أندية وأهالي لاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم استدعاء عناصر مميزة للمنتخب في الفترة الحالية، رغم بروزهم في المسابقات المحلية، وتركيزه على أندية معينة في استقطاباته للمنتخب.ويتمحور التساؤل في الشارع الرياضي الأردني عن الأسباب وراء هذه النتائج غير المرضية للمنتخبات الوطنية رغم الإمكانيات الكبيرة التي وفرها اتحاد الكرة لكافة المنتخبات الوطنية من معسكرات ومباريات ودية دولية واستقرار مالي للاعبين.ويؤكد المدرب عدي مبيضين، أن المدير الفني عبدالله القططي مدرب مميز ولا يلومه في اختياراته، لكن المسؤولية تقع على "الكشافين" الذين تابعوا منافسات دوري سن 15.وأضاف في تصريح لـ "الغد"، أن هناك العديد من اللاعبين الذين ظهروا بمستويات فنية متميزة ومن أندية مختلفة، ويستحقون التواجد في صفوف المنتخب، وأن الكرة الأردنية تزخر بالمواهب الشابة التي سيكون لها دور السنوات المقبلة".ويرى المتابع للشأن الرياضي عماد سعيد، أن عوامل النجاح غير متوافرة في المنظومة الكروية الأردنية، واتحاد الكرة لا يملك أي مؤشرات إيجابية لإنقاذ مسيرة الكرة في بلدنا، ولم نستفد من أخطاء خروجنا في معظم البطولات، التي شاركت بها المنتخبات خلال السنوات الماضية، وعدم وجود تقييم حقيقي من خلال لجان فنية متخصصة، والمشكلة أن اتحاد الكرة لا يستفيد من أخطاء المشاركات السابقة، والدليل ما يجري حاليا مع المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة الذي لم يقدم شيئا للمنتحب حتى الآن.ويؤكد المشجع عامر رفعت أن ما يجري للكرة الأردنية ومسلسل الإخفاقات يحتاج الى وقفة جادة لإنقاذ المنتخبات، والعودة للطريق الصحيح نحو مسيرة جديدة تعيد الأمل والتفاؤل للشارع الرياضي.وقال: "تابعت مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا، وكان يستحق التواجد في الدور الثاني، فالمنتخبات المشاركة لا تتميز عن منتخبنا فنيا، ولكن وقعت هناك أخطاء يجب على الجهاز الفني دراستها ومعالجتها قبل خوض التصفيات الآسيوية، وتقع على اتحاد الكرة مسؤولية تقييم المشاركة من الناحية الفنية".