الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فناربخشه يصوت على الانسحاب من الدوري التركي

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من أحداث فناربخشه وطرابزون سبور

يتوقع أن يجري نادي فناربخشه، يوم الثلاثاء، تصويتا على تهديده بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي تحوم فيه شكوك حول مستقبل النادي.

وفي مارس المنصرم قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه للاعتداء من جانب مشجعي طرابزون سبور خلال مباراة.

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واقتحم جمهور طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد هزيمة فريقهم 3-2 في آخر حادث من نوعه يشده الدوري التركي في الموسم الحالي.

وسيعقد فناربخشه جمعية عمومية غير عادية الثلاثاء سيصوت خلالها أعضاؤه على قرار بالانسحاب من الدوري المحلي.

وحاليا يحتل فناربخشه الذي توج بلقب الدوري التركي للمرة 19 في 2014 المركز الثاني في الترتيب بعد 30 جولة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي.

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