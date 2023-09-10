الأحد 10 أيلول 2023
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فندق رونالدو في مراكش يصبح ملجأ للناجين من زلزال المغرب

المتضررين بحثوا عن مأوى لساعات، بعدما تلقوا تطمينات من السلطات المحلية بإمكانية العودة للبيوت والفنادق، لتتجاوب إدارة فندق النجم البرتغالي
المتضررين بحثوا عن مأوى لساعات، بعدما تلقوا تطمينات من السلطات المحلية بإمكانية العودة للبيوت والفنادق، لتتجاوب إدارة فندق النجم البرتغالي
أقدمت إدارة فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، في مدينة مراكش المغربية على موقف إنساني نبيل اتجاه الناجين من الزلزال المدمر، الذي ضرب المغرب، الجمعة، مخلفاً أزيد من ألف وفاة وأعدادا كبيرة من المصابين.اضافة اعلان

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمراكش التابع لمجموعته تحت اسم "بيستانا سي أر 7"، تجاوب مع عشرات السياح في المغرب، الذين نجو من الزلزال، بعدما قضوا ليلتهم في الشوارع.

وأوضح المصدر نفسه أن المتضررين بحثوا عن مأوى لساعات، بعدما تلقوا تطمينات من السلطات المحلية بإمكانية العودة للبيوت والفنادق، لتتجاوب إدارة فندق النجم البرتغالي مع اتصالاتهم وتمنحهم بهو الفندق لاستغلاله، وهو الذي يُعتبر من الفنادق الفاخرة بمدينة مراكش، قبل أن تمنحهم تسهيلات كبيرة في حجز غرف خاصة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن السياح الذين التحقوا بفندق كريستيانو رونالدو معظهم من إسبانيا، وقد استحسنوا مبادرة إدارة الفندق والمساعدة الكبيرة التي قدمتها لهم قبل حجز تذاكر عودتهم إلى بلدانهم، بعدما عاشوا لحظات صعبة أثناء الهزة الأرضية التي عرفتها عدد من المدن المغربية، وكان مركزها منطقة الحوز ضواحي مراكش.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت، الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، ارتفعت إلى 1037 وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة وزارة الداخلية المغربية إلى حدود الساعة الواحدة مساء من يوم السبت بالتوقيت المحلي للمملكة.

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