الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوائد فنية لـ"شباب اليد" في المعسكر التدريبي بالسعودية

1708854674338608400
لاعب المنتخب الوطني علي جعارة يسدد على المرمى السعودية في البطولة الودية (من المصدر)
عمان -الغد- اختتم المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة الدمام السعودية، وشهد مشاركته في البطولة الودية الدولية، التي شارك فيها إلى جانب المنتخب الوطني منتخبي السعودية والكويت، والذي يأتي ضمن برنامجه الفني التحضيري الذي يسبق مشاركته في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، ولعل أبرزها البطولة الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 19 ولغاية 30 تموز (يوليو) المقبل، وتقام لقاءاتها كافة، في مدينة الدمام.اضافة اعلان
وترأس وفد المنتخب الوطني في معسكره في الدمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود باغي، وضم كلا من: المدير الفني محمد عبدالرحمن، ومساعده محمد طه، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي العتيق، إضافة إلى اللاعبين علي جعارة وأحمد شاهر وقصي أحمد وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد حرافشه وأحمد المنسي ويوسف حمور وحمزه عبيدات وياسين حليمه وسفيان وأبو رمان وتامر الظواهره وأحمد سمير  وسيف أمجد وهاني معتصم.
ويسجل للاتحاد الأردني النهج الجديد الذي بدأ في اتباعه، والذي يتضمن المشاركة في البطولات الودية الخارجية، والتي تكون غالبا ذات الطابع التنافسي القوي، وهي ما يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة منها قبل الدخول في البطولات الرسمية المقبلة.
وحقق المنتخب الوطني للشباب الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وخسر أمام المنتخب الكويتي 17-23، ما يدل على ارتفاع المستوى الفني للفريق، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى المزيد مثل هذه المباريات القوية، خصوصا أمام الفرق المتميزة، والتي تشارك باستمرار في البطولات الرسمية. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني العديد من المباريات الودية قبل حلول الموعد الرسمي للبطولة الآسيوية، التي تعتبر تأهيلية لبطولة العالم المقبلة، إضافة إلى مشاركته في البطولة العربية المقرر أن تقام في المغرب مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وكان الاتحاد الأردني، حدد البرنامج الكامل الذي يخص المنتخب الوطني للشباب، في الوقت الذي شدد فيه على أهمية إعداده بالصورة المثالية حتى يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، والتركيز عليه في تمثيل المنتخب الوطني للرجال في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026،  وستتكون قائمة منتخب الرجال من اللاعبين الشباب والناشئين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708858233188721900

منتخب السلة يتربص بالسعودية في تصفيات كأس آسيا اليوم

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري

ذهبية أردنية جديدة في ختام الدوري العالمي للكراتيه ‏

منذ1 ساعة
main-qimg-e1d49b8407f3f6b528c73e567064c9be

إشادة بنظام التحكيم الإلكتروني ببطولة المملكة لــ"الكيك بوكسينج"

منذ1 ساعة
1708880959149857000

سحاب وشباب العقبة يرضيان بالتعادل في الجولة الثانية عشرة من المحترفين

منذ1 ساعة
1708858790358742400

حسام عياد.. ملهم يرسم بهمة أطفال "متلازمة داون" لوحات إنجاز رياضية

منذ1 ساعة
1708853754578574900

أبو صباح تعزز صفوف "النشميات" قبل مواجهة فلسطين

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |منذ 37 دقيقة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |منذ 37 دقيقة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 