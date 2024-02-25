فوائد فنية لـ"شباب اليد" في المعسكر التدريبي بالسعودية

اضافة اعلان

عمان -الغد- اختتم المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة الدمام السعودية، وشهد مشاركته في البطولة الودية الدولية، التي شارك فيها إلى جانب المنتخب الوطني منتخبي السعودية والكويت، والذي يأتي ضمن برنامجه الفني التحضيري الذي يسبق مشاركته في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، ولعل أبرزها البطولة الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 19 ولغاية 30 تموز (يوليو) المقبل، وتقام لقاءاتها كافة، في مدينة الدمام.وترأس وفد المنتخب الوطني في معسكره في الدمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود باغي، وضم كلا من: المدير الفني محمد عبدالرحمن، ومساعده محمد طه، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي العتيق، إضافة إلى اللاعبين علي جعارة وأحمد شاهر وقصي أحمد وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد حرافشه وأحمد المنسي ويوسف حمور وحمزه عبيدات وياسين حليمه وسفيان وأبو رمان وتامر الظواهره وأحمد سمير وسيف أمجد وهاني معتصم.ويسجل للاتحاد الأردني النهج الجديد الذي بدأ في اتباعه، والذي يتضمن المشاركة في البطولات الودية الخارجية، والتي تكون غالبا ذات الطابع التنافسي القوي، وهي ما يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة منها قبل الدخول في البطولات الرسمية المقبلة.وحقق المنتخب الوطني للشباب الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وخسر أمام المنتخب الكويتي 17-23، ما يدل على ارتفاع المستوى الفني للفريق، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى المزيد مثل هذه المباريات القوية، خصوصا أمام الفرق المتميزة، والتي تشارك باستمرار في البطولات الرسمية. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني العديد من المباريات الودية قبل حلول الموعد الرسمي للبطولة الآسيوية، التي تعتبر تأهيلية لبطولة العالم المقبلة، إضافة إلى مشاركته في البطولة العربية المقرر أن تقام في المغرب مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل.وكان الاتحاد الأردني، حدد البرنامج الكامل الذي يخص المنتخب الوطني للشباب، في الوقت الذي شدد فيه على أهمية إعداده بالصورة المثالية حتى يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، والتركيز عليه في تمثيل المنتخب الوطني للرجال في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026، وستتكون قائمة منتخب الرجال من اللاعبين الشباب والناشئين.