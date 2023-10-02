فوزان للصريح والعربي وتعادل اليرموك والبقعة بكرة الأولى

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عمان – الغد - حقق فريق الصريح فوزا مهما على فريق العالية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.ليرفع الصريح رصيده الى 12نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.وعاد فريق العربي لسكة الانتصارات، بعد تغلبه على فريق صما بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتها على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.ليبلغ العربي النقطة التاسعة، ويتجمد رصيد صما عند 3 نقاطوسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة البقعة واليرموك، والتي جرت على ملعب السلط.ليصبح رصيد البقعة 3 نقاط ويفتتح اليرموك رصيده النقاطي.وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الثلاثاء بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.