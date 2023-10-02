الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

فوزان للصريح والعربي وتعادل اليرموك والبقعة بكرة الأولى

WhatsApp Image 2023-10-02 at 20.10.38
فريق الصريح
عمان – الغد - حقق فريق الصريح فوزا  مهما على فريق العالية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.اضافة اعلان
ليرفع الصريح رصيده الى 12نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.
وعاد فريق العربي لسكة الانتصارات، بعد تغلبه على فريق صما بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتها على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليبلغ العربي النقطة التاسعة، ويتجمد رصيد صما عند 3 نقاط
وسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة  البقعة واليرموك، والتي جرت على ملعب السلط.
ليصبح رصيد البقعة 3 نقاط ويفتتح اليرموك رصيده النقاطي. 
  وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الثلاثاء بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Liverpool_v_Forest

ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي 3 مرات

منذ 32 دقيقة
1696265605396211400

خسارة الفيصلي أمام الشارقة بـ"أبطال آسيا" تهدد مستقبل الغرايري

منذ 36 دقيقة
حارس الوحدات عبد الله الفاخوري

الوحدات يستبعد الفاخوري

منذ 43 دقيقة
1696073051251900600

اختبار صعب للوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي اليوم

منذ 44 دقيقة
1696243405335103700

عليان: حلول مطروحة على طاولة الحوار لاستدامة كرة السلة

منذ 45 دقيقة
1696238859504902500

"صقور الأردن" يواجه السعودية بطموحات التأهل للمربع الذهبي بـ"الأسياد" اليوم

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ1 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 