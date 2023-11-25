السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فوزان لمنتخب الملاكمة في بطولة العالم للناشئين

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أكرم زيادة ويامن فحماوي بعد فوزهما بمباراتيهما في بطولة العالم للناشئين للملاكمة - (من المصدر)
عمان - بدأ المنتخب الوطني للملاكمة مشواره أمس ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما التي تستمر حتى الخامس من الشهر المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان، بتسجيل انتصارين ثمينين في دور الـ 32.اضافة اعلان
وتغلب لاعب المنتخب الوطني أكرم زيادة على اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ 32 لوزن تحت 60 كغم، ليبلغ دور الـ 16، حيث سيواجه الباكستاني محمد شاهازاد.
وتمكن اللاعب يامن فحماوي من تجاوز نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ 32 لوزن تحت 70 كغم، ليبلغ هو الآخر ثمن النهائي، ليلعب مباراته المقبلة مع الإيرلندي كارمودي نونان.
وتقام بعد غد مواجهتان للمنتخب الوطني لحساب الدور ثمن النهائي، حيث يلعب راشد حياصات مع الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، فيما يواجه نظمي جرادات نظيره الإسباني كاليرو مونتويا في وزن 66 كغم.
ويشارك المنتخب في البطولة بعد تطور ملموس على نتائج المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في الملاكمة بالفترات الماضية، حيث نجح ببطولة آسيا الشهر الماضي للشباب والناشئين، في تحقيق ميداليتين برونزيتين عبر اللاعب عمر الحديدي واللاعبة ميس أبو خديجة.
وتحظى الملاكمة الأردنية في الأعوام الماضية، بمكانة مميزة على الصعيد العربي والآسيوي، حيث نجح العديد من اللاعبين في مختلف الأعمار في تحقيق إنجازات تاريخية، ما جعل الاتحاد يكثف من مشاركاته الخارجية، ويزيد اهتمامه باللاعبين لمواصلة الإنجازات، إلى جانب إقامة العديد من البطولات المحلية.
وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش.
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