 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز الوحدات بلقب "الكأس" يكمل مشهد الموسم الكروي المقبل

صراع على الكرة بين لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب الحسين إربد مصطفى كمال في نهائي الكأس - (تصوير: أمجد الطويل)
صراع على الكرة بين لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب الحسين إربد مصطفى كمال في نهائي الكأس - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – بعيدا عن عدم رضا أندية المحترفين واحتجاجها على أجندة الموسم المقبل 2024-2025، والتي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد الأردني، وتبدأ في الثامن من شهر آب (أغسطس) المقبل، بإقامة الدوري الأردني للمحترفين، على أن ينتهي الموسم في شهر أيار (مايو) 2025، لكن معالم الموسم اتضحت بشكل كامل سواء بالنسبة لمشاركة منتخب النشامى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، أو مشاركة فريقي الحسين إربد" بطل الدوري" والوحدات "بطل الكأس" في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان
ومع نهاية الموسم 2023، والذي يعتبر الأطول في تاريخ مسابقات الكرة الأردنية والذي استمر أكثر من عام، تحملت فيه الأندية أعباء وصعوبات في ظل غياب شركة راعية، حيث حجز فريق الوحدات مقعده في مباراتي السوبر أمام فريق الحسين، حيث تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تجري مباراة الإياب في الحادي والثلاثين من ذات الشهر.   
وينتظر الحسين والوحدات معرفة منافسيهما في دوري أبطال آسيا، والتي حدد الاتحاد الآسيوي قرعتها رسميا يوم السادس عشر من شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث يتنافس 32 فريقا من أجل الفوز بلقب مسابقة الأندية الجديدة، وسيتم توزيعهم بالتساوي على ثماني مجموعات، ويجري التنافس على نظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب في الفترة من السابع عشر من أيلول (سبتمبر) ولغاية الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقلبين. 
وبعد اختتام دور المجموعات، يتأهل أول فريقين إلى دور الـ 16 الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 11 إلى 20 شباط (فبراير) المقبل، حيث سيتم تحديد المواجهات من خلال قرعة الأدوار الإقصائية التي تحدد معالم ربع النهائي، وقبل النهائي والنهائي، وسيتم تطبيق فصل المناطق طوال البطولة.
وتقام مواجهات ربع النهائي، وقبل النهائي أيضا من مباراتي ذهاب وإياب، خلال الفترة من الرابع ولغاية الثالث عشر من شهر آذار (مارس) 2025 لمرحلة الذهاب، ومن الثامن ولغاية السادس عشر من نيسان (ابريل) 2025، قبل أن يختتم الموسم بالمباراة النهائية التي تقام من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.
وينتظر أن تشهد منافسات دوري أبطال آسيا منافسة قوية ومثيرة، حيث ستكون منصة لاستعراض الفرق الصاعدة في القارة، بالإضافة إلى الحافز الإضافي المتمثل في الحصول على مقعد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 -2026.
وتحظى الأندية المشاركة في البطولة بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية المشاركة في دور المجموعات على حد أدنى مقداره 300 ألف دولار، مع تقديم مخصصات إضافية بالاعتماد على النتائج النهائية لكل فريق، وبحيث يحصل الفائز بلقب البطولة على أكثر من 3 ملايين دولار. 
وستراعي دائرة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباريات الوحدات والحسين في البطولة ومنحهما فترة الراحة المناسبة، وحسب تعليمات الاتحاد، حيث سيتم تأجيل عدد من المباريات بالدوري للفريقين. 
 وتشهد أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي، زخما في المشاركات الأردنية، حيث يخوض النشامى 6 مباريات ضمن الدوري الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، ويفتتح النشامى مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب الكويتي في 5 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في عمان، قبل أن يلعب خارج الديار مع منتخب فلسطين في 10 من الشهر ذاته، قبل أن يستضيف منتخب كوريا الجنوبية في 10 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويواصل البقاء في عمان ليستقبل منتخب سلطنة عُمان بعدها بخمسة أيام، فيما يختتم مشواره في مرحلة الذهاب بلقاء المنتخب العراقي خارج الديار في 14 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويخوص مباراة الإياب مع نظيره المنتخب الكويتي في العاصمة الكويت، يوم الثامن عشر من نفس الشهر. فيما يلعب ممثلي الكرة الأردنية في البطولة الآسيوية الحسين إربد والوحدات عدد من المباريات خلال هذا الأشهر. 
 وعلى الرغم من اقتراب موعد عملية بدء فترة القيد الأولى لأندية المحترفين لكرة القدم، والتي تتيح للفرق تسجيل لاعبين جدد في صفوفها، اعتبار من العاشر من الشهر الحالي وتستمر لغاية  الحادي عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، يأتي فتح باب القيد، في ظروف منعت فيه 4 أندية المحترفة الاستفادة من هذه الفترة، بسبب منعهم من التسجيل، نتيجة عقوبات فرضها اتحاد كرة القدم، بسبب شكاوى لاعبين ومدربين سابقين في تلك الفرق، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، والتي قد تزيد في حال عقدت لجنة أوضاع اللاعبين اجتماعا في الأيام المقبل.
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