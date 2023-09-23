فوز سادس لمانشستر سيتي.. وبايرن يكتسح بوخوم بسباعية

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مدن - حقق حامل اللقب مانشستر سيتي، فوزه السادس على التوالي منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه أمس على ضيفه نوتنجهام فورست 2-0، ضمن الجولة السادسة.وأحرز هدفي سيتي كل من فيل فودين (7) وإيرلينج هالاند (14).وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا، فيما بقي رصيد نوتنجهام 7 نقاط.وكما جرت العادة، بدأ مانشستر سيتي المباراة مهاجما بضراوة، واحتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة، نفذها المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وتصدى لها حارس نوتنجهام مات تيرنر في الدقيقة الثالثة.وسرعان ما افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما لحق الظهير الأيمن كايل ووكر بتمريرة رودري فوق المدافعين، ليعيد الكرة بذكاء إلى الوراء ناحية فودين، الذي سددها منخفضة داخل الشباك.وأضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة، عندما رفع لاعب الوسط البرتغالي ماثيوس نونيز كرة بالمقاس على رأس هالاند، الذي دكها قوية في الشباك.واحتسب الحكم ركلة حرة لنوتنجهام حصل على إثرها مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي على البطاقة الصفراء، ونفذ كيران جيبس وايت الركلة لترتد من الحائط البشري في الدقيقة 21.واخترق ألفاريز دفاع نوتنجهام، قبل أن يوجّه كرة قوية، تصدها لها الحارس تيرنر في الدقيقة 26.واقترب مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31، عندما راواغ الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من أمامه، قبل أن يمرر بذكاء إلى ألفاريز الذي حرمه المدافع بولي من التسديد بأريحية.وأرغمت الإصابة لاعب نوتنجهام نونو تافاريس على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه جونزالو مونتيل، ونفذ ألفاريز ركلة حرة جديدة، ارتدت من المدافع بولي قبل أن تتحول إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 42.وبعد ثوان معدودة على انطلاق الشوط الثاني، فقد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إعصابه، ليمسك جيبس وايت من رقبته، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.وأدى نقص الصفوف، إلى إجراء مانشستر سيتي لتبديل مبكر، دخل على إثره كالفن فيليبس مكان دوكو، لتغطية الفراغ الناتج في وسط الملعب.وبدا نوتنجهام فورست أكثر ثقة بعد طرد رودري، خصوصا بعد إقحام كل من كالوم هودسون أودوي وأنتوني إيلانجا، فيما عمد مدرب مانشستر سيتي بسب جوارديولا، إلى إقحام ناثان أكي مكان ألفاريز.وأرسل بولي تمريرة فوق الدفاع، كسر زميله تايوو أوونيي على إثرها مصيدة التسلل، لكن الأخير لم يستطع توجيه الكرة نحو المرمى بعدما أغلق الحارس إيدرسون مجال الرؤية أمامه في الدقيقة 58.وجرب دومينيجوز لاعب نوتنجهام فورست، حظه بتسديدة مقوسة، مرت بجانب مرمى سيتي في الدقيقة 63.وأبعد دفاع مانشستر سيتي كرة عرضية عالية من جيبس وايت، لتصل إلى إيلانجا الذي سددها سهلة ليسيطر عليها إيدرسون في الدقيقة 71.وأهدر هالاند فرصة خطيرة في الدقيقة 78، عندما كسر أكي مصيدة التسلل في الناحية اليسرى، قبل أن يضع الكرة على طبق ذهبي ناحية المهاجم النرويجي الذي سدد بلمسة واحدة متسرعة فوق المرمى من موقف مريح.ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة فرصا خطيرة على مرميي الفريقين، ودخل جاك جريليش إلى تشكيلة سيتي بدلا من فودين.البوندسليجااكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل لأصحاب الأرض كل من إيريك ماكسيم تشوبو موتينج (4) وهاري كين (12 و54 من ركلة جزاء و88) وماتياس دي ليخت (29) وليروي ساني (38) والمهاجم الفرنسي ماتيس تيل (81).وبهذا الفوز، استعاد الفريق البافاري صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط في المركز 14.كما فاز فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورج بهدف نظيف أحرزه ماركو رويس في الدقيقة 68.وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 11 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 9 نقاط في المركز السابع.وضمن منافسات الجولة ذاتها، تمكن هوفنهايم من الفوز على مضيفه يونيون برلين 2-0.وأحرز هدفي الضيوف كل من أندريه كراماريتش (22) من ركلة جزاء وماكسيميليان بيير (38).وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد برلين عند 6 نقاط في المركز التاسع.كما فاز لايبزيج على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف أحرزه اللاعب تيمو فيرنر في الدقيقة 75. -(وكالات)