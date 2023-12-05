الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز شاق لمنتخب السيدات على أبو ظبي

المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
 تخطى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره أبو ظبي الإماراتي بصعوبة بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وينهي منتخب السيدات اليوم معسكره الداخلي الذي جاء خلال فترة التوقف الدولية، على أن تتواصل التدريبات خلال الفترة المقبلة بغياب اللاعبات المحترفات في الخارج، تحضيرا لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر شباط (فبراير) المقبل في السعودية.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، رند أبو حسين، هيا خليل، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، مي سويلم، روزبهان فريج، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.
وأشركت المديرة الفنية لفريق أبو ظبي الإماراتي سارة حسنين، تشكيلة مكونة من جين دا كروز، بريسيلا لارتي، ناديا هلوخما، فاطمة الحوسني، ليديا كرامبا، رشيدة إبراهيم، أجيمانج عسيرفي، العنود خالد، سيلينا نياما، عائشة عبد الرحمن ودليلة زروقي.
وشهد الشوط الأول تفوقا بسيطا للمنتخب الوطني من حيث الاستحواذ على الكرة، ليترجم أفضليته بهدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة عن طريق مي سويلم، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم أصحاب الضيافة.
وخلال الشوط الثاني، زج أبو هنطش بعدد من اللاعبات بغية تنشيط الناحية الهجومية، من خلال إشراك كل من لين البطوش، زينة حازم، رزان الزاغة والعنود غازي، ليتمكن النادي الإماراتي من تعديل الكفة عبر اللاعبة أيوجينا تيتي عند الدقيقة 77.
ونجحت مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو الصباح في إعادة التقدم للمنتخب الوطني بعد دقيقة واحدة فقط، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني، وسط أجواء متوترة من الطرفين انتقلت حتى نهاية المباراة للممر المؤدي لغرف الغيار.
وكان منتخب السيدات قد فاز في المواجهة الأولى على الفريق ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهدافه آية المجالي، مي سويلم وميساء جبارة.
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