فوز لـ"طائرة" دي لاسال وخسارة لـ"طاولة" حماده

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حقق فريق دي لاسال أولى انتصارته في الدور التمهيدي لمنافسات كرة الطائرة، بفوزه على فريق تل درة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.وتخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تستأنف المباريات يوم غد بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، حيث يلتقي فريق تل درة السوري مع سلوى الصباح الكويتي الساعة 8 صباحا، وسبورتنج المصري مع أكاد عنكاوا العراقي الساعة 10 صباحا، وبيبلوس اللبناني مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي الساعة 12 ظهرا، ودي لاسال مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، خسر فريق حماده الأردني أمام نظيره انبي المصري 3-0، فيما فاز فريق عالي البحريني على المحافظة السوري 3-2، والفتاة الكويتي على غاز الجنوب العراقي 3-0، في لقاءات أقيمت أمس بصالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.