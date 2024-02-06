الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز لـ"طائرة" دي لاسال وخسارة لـ"طاولة" حماده

كرة الطائرة
كرة الطائرة
حقق فريق دي لاسال أولى انتصارته في الدور التمهيدي لمنافسات كرة الطائرة، بفوزه على فريق تل درة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.اضافة اعلان
وتخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تستأنف المباريات يوم غد بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، حيث يلتقي فريق تل درة السوري مع سلوى الصباح الكويتي الساعة 8 صباحا، وسبورتنج المصري مع أكاد عنكاوا العراقي الساعة 10 صباحا، وبيبلوس اللبناني مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي الساعة 12 ظهرا، ودي لاسال مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، خسر فريق حماده الأردني أمام نظيره انبي المصري 3-0، فيما فاز فريق عالي البحريني على المحافظة السوري 3-2، والفتاة الكويتي على غاز الجنوب العراقي 3-0، في لقاءات أقيمت أمس بصالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو المنتخب الوطني يعبرون عن فرحتهم بالهدف الثاني -(من المصدر)

المنتخب الوطني ونهائي آسيا.. حلم تحول إلى حقيقة

منذ 45 دقيقة
أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى يتفقدون نادي البشارات تحضيرا لاستضافة سباق الضاحية العربية -(من المصدر)

8 دول تعلن مشاركتها في "اختراق الضاحية العربية".. والقادسية يغادر إلى الشارقة

منذ 48 دقيقة
الدراج عبد الله أبو عيشة بعد إنهائه أحد السباقات -(من المصدر)

الدراج أبو عيشة يشارك في "باها حائل" وسط منافسة عالمية

منذ 48 دقيقة
لاعبو فريق الحسين إربد خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)

معنويات عالية في تدريبات الحسين إربد استعدادا لاستئناف دوري المحترفين

منذ 49 دقيقة
جانب من لقاء شباب الحسين والكويت الكويتي في بطولة غرب آسيا الثانية -(من المصدر)

التراجع الفني لـ"طائرة" شباب الحسين ودي لاسال يثير القلق

منذ 50 دقيقة
لاعبة الفحيص جوانا حداد تحاول منع لاعبة الاهلي كوليمان من الاختراق - (من المصدر)

الفحيص يتجاوز الأهلي البحريني في عرض ساحر بـ"سلة الشارقة"

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |منذ 40 دقيقة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 