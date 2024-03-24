الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز مدينة الحسين.. وخسارة حمادة بـ"طاولة الأندية العربية"

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فريق حمادة للسيدات المشارك ببطولة الأندية العربية لكرة الطاولة -(من المصدر)
عمان -الغد - استهل فريق مدينة الحسين للشباب مشاركته في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري لكرة الطاولة، والتي تقام في مدينة جدة السعودية، بتحقيق الفوز على فريق المكي السوداني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت في صالة وزارة الشباب ضمن منافسات مسابقة الرجال، والتي شهدت أيضا خسارة فريق فريق حمادة أمام فريق الزمالك المصري بنتيجة 0-3 ضمن مسابقة السيدات.اضافة اعلان
وفي النتائج الأخرى لمسابقة الرجال فاز فريق انبي المصري على فريق التضامن الكويتي بنتيجة 3-0، وفاز فريق سار البحريني على فريق الشباب السعودي بنتيجة 3-1، وفاز فريق الاتحاد السعودي على فريق البحرين البحريني بنتيجة 3-1، وفاز فريق قطر القطري على فريق السليمانية العراقي بنتيجة 3-0، وفاز فريق الأهلي السعودي على فريق الفحيحيل الكويتي بنتيجة 3-1.
وفي مسابقة السيدات، فاز فريق بتروجيت المصري على فريق الأبيض السوداني بنتيجة 3-0، وفاز فريق البصرة العراقي على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2.
ويشارك فريق مدينة الحسين للشباب في هذه البطولة بقائمة تضم اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم، إلى جانب المحترف المصري اللاعب أحمد صالح، بينما يمثل فريق حمادة في هذه البطولة اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر.
وكانت قرعة مسابقة الرجال، وضعت فريق مدينة الحسين للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الشباب السعودي والمكي السوداني وسار البحريني، وضمت المجموعة الأولى فرق أنبي المصري والأقصى السوداني والتضامن الكويتي، وضمت المجموعة الثانية فرق البرين البحريني والجيش العراقي والاتحاد السعودي والعربي القطري، فيما جاء في المجموعة الرابعة فرق قطر القطري والفحيحيل الكويتي والسليمانية العراقي والأهلي السعودي.
وفي مسابقة السيدات أوقعت القرعة فريق حمادة في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الزمالك المصري والبصرة العراقي والفتاة الكويتي، بينما ضمت المجموعة الأولى فرق عالي البحريني وبتروجت المصري والجمعية الرياضية الجزائري والأعمال الحرة السوداني.
ويذكر أن تعليمات بطولة الأندية العربية تنص على تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البطولة واحدة من أقوى النسخ، نظرا لما تزخر به الفرق المشاركة من اللاعبين المميزين والمعروفين على الساحة العربية، إضافة إلى تواجد العديد من اللاعبين المحترفين، الذين تعاقدت معهم الفرق في سعيها للمنافسة بكل قوة على لقب البطولة.
ويعقب بطولة الأندية العربية مباشرة، إقامة بطولة غرب آسيا، التي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا الذي يرأسه الأردني طارق الزعبي، وتشهد مشاركة الكثير من أندية دول المنطقة.
وتندرج مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.
وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.
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