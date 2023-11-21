الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز معنوي لـ"ناشئي اليد" على العراق بالبطولة العربية

لاعب المنتخب الوطني بكرة اليد أحمد سمير- (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني بكرة اليد أحمد سمير- (من المصدر)
 حقق المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد فوزا معنويا على نظيره المنتخب العراقي، عندما تغلب عليه بنتيجة 31-27، والشوط الأول لمصلحته 18-16، وذلك في المباراة التي جرت أمس في مدينة المهدية ضمن لقاءات تحديد المراكز من 9-11 للبطولة العربية، وفيها نجح المنتخب بفرض سيطرته المطلقة على مجريات المباراة بفضل الهجمات الخاطفة التي قادها اللاعب أحمد سمير، والتي عززت من فرصتها في تسجيل الأهداف، والتي أحبطت محاولات الفريق العربي بوقت مبكر.اضافة اعلان
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة عندما يلاقي المنتخب المغربي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، فيما يلتقي اليوم منتخبا العراق والمغرب.
وكان المنتخب الوطني قد تعرض لثلاث خسائر في دور المجموعات، والتي كانت أمام  المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27  وأمام المنتخب الجزائري بنتيجة21-28، وأمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26-32.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان يحاول السيطرة على الكرة وسط ضغط من لاعبي السعودية- (تصوير: أمجد الطويل)

خسارة المنتخب أمام السعودية تضع عموتة في مهب الريح

منذ 47 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

عموتة: النتيجة غير مقبولة واللاعبون لم يجيدوا التعامل مع الفرص

منذ 51 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للشباب صالح فريج يمرر الكرة خلال مواجهة لبنان - (من المصدر)

منتخب "الشباب" يجدد فوزه على نظيره اللبناني

منذ 52 دقيقة
المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)

"الأولمبي" يخسر أمام قطر في ختام معسكره التدريبي بالسعودية

منذ 52 دقيقة
المدرب الوطني لكرة الطائرة رزق أبوسردانة (يمين) يحمل كأس دوري الدرجة الأولى للبقعة في الموسم الماضي-(من المصدر)

استحداث بطولة "الثانية" ودوري تصنيفي لـ"الأولى".. خالد هلال إلى عيرا.. والوحدات يرصد البخيت

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (يسار) يوجه ضربة قوية لمنافسة الياباني في بطولة العالم -(من المصدر)

الجعفري يتأهل للألعاب العالمية ويحافظ على الصدارة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ3 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 