فوز معنوي لـ"ناشئي اليد" على العراق بالبطولة العربية

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حقق المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد فوزا معنويا على نظيره المنتخب العراقي، عندما تغلب عليه بنتيجة 31-27، والشوط الأول لمصلحته 18-16، وذلك في المباراة التي جرت أمس في مدينة المهدية ضمن لقاءات تحديد المراكز من 9-11 للبطولة العربية، وفيها نجح المنتخب بفرض سيطرته المطلقة على مجريات المباراة بفضل الهجمات الخاطفة التي قادها اللاعب أحمد سمير، والتي عززت من فرصتها في تسجيل الأهداف، والتي أحبطت محاولات الفريق العربي بوقت مبكر.ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة عندما يلاقي المنتخب المغربي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، فيما يلتقي اليوم منتخبا العراق والمغرب.وكان المنتخب الوطني قد تعرض لثلاث خسائر في دور المجموعات، والتي كانت أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27 وأمام المنتخب الجزائري بنتيجة21-28، وأمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26-32.ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.