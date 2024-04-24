فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

مهند جويلس

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عمان - خسر لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية الرهان في وصوله للجدول الرئيسي ببطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، والتي تقام على الملاعب الترابية في إسبانيا، بمشاركة أبرز لاعبي كرة المضرب.ونجح شلباية (20 عاما)، في تسجيل فوزه الأول بالتصفيات على اللاعب التشيكي فيت كوبريفا (المصنف 123 عالميا) بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1، 1-6، و6-1، ليتأهل إلى المحطة الأخيرة للتصفيات ويلاقي الفرنسي كورنتين موتيه (المصنف 88 عالميا)، ليقف الأخير عقبة أمام طموح الموهبة الأردنية، ويفوز عليه بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-2، ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ 128 بالبطولة.وكان شلباية، شارك وللمرة الأولى في العام الماضي ببطولة "مدريد للماسترز" من الجدول الرئيسي، إلا أنه ودع من الدور الأول على يد الأرجنتيني بيدرو كاشين الذي كان يحتل حينها المركز 67 عالميا بمجموعتين دون مقابل.ويشارك في النسخة الحالية لبطولة مدريد لاعبون بارزون على المستوى العالمي، يتقدمهم صاحب لقب آخر نسختين والمصنف الثالث عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز، إلى جانب الإيطالي يانيك سينر (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الرابع عالميا)، الألماني أكسندر زفيريف (المصنف الخامس عالميا)، الدنماركي كاسبر رود (المصنف السادس عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف الثامن عالميا)، والإسباني رفاييل نادال، الأكثر تتويجا ببطولة مدريد بواقع 5 مرات.وعلى صعيد منفصل، تراجع شلباية 29 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، ليصل للمركز 255 عالميا، وهو التصنيف الأسوأ له منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بعد أن كان في المركز 274 عالميا، فيما كان التصنيف الأفضل له خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد وصوله للمركز 181 عالميا.وتسبب هذا التراجع في تبوؤ اللاعب التونسي عزيز دوقاز صدارة اللاعبين العرب في التصنيف، بعد وصول الأخير للمركز 232 عالميا.