 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"فيا" يمنح العطية صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات.. هل من مصادقة؟

القطري ناصر العطية خلال مشاركته من رالي قطر 2024 -(من المصدر)
القطري ناصر العطية خلال مشاركته من رالي قطر 2024 -(من المصدر)
عمان- منح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يوم أمس صدارة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين، للسائق القطري ناصر العطية بمنحه 17 نقطة في رالي قطر، رغم انسحابه من الرالي، في حين حصل على 35 نقطة مستحقة بعد صدارته لرالي الأردن.اضافة اعلان
وطرح هذا الموقف تساؤلا حول كيفية منح العطية 17 نقطة في رالي قطر، وإلى ماذا استند الاتحاد الدولي في تعليمات وقوانين الشرق الأوسط للراليات بمنح العطية هذه النقاط، وفقا لموقعه الإلكتروني، الأمر الذي دفع المتسابقون إلى  طلب التحري في القانون لمعرفة سبب منحه هذه النقاط.
ووفقا لنتائج بطولة الشرق الأوسط للراليات، أحرز القطري عبد العزيز الكواري في رالي قطر 21 نقطة، وفي رالي الأردن أحرز 28 نقطة وعليه، فإنه المتصدر للبطولة، وفقا للمعادلة الحسابية، ولكن إلى ماذا استند الاتحاد الدولي، للإعلان عن تصدر العطية للبطولة.
وكان "فيا"، أصدر يوم أمس الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين والملاحين وبطولة الشرق الأوسط " ميرك2"، للسائقين والملاحين  بعد رالي الأردن – ثاني جولات الشرق الأوسط الذي اختتمت منافساته السبت الماضي.
ولقوة المنافسة في البطولة تقدم سائقون إلى الصدارة وتراجع آخرون، ويتصدر القطري ناصر العطية الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين، في حين جاء مواطنه عبد العزيز الكواري بالمركز الثاني، وجاء الأردني شاكر جويحان في المركز الثالث. وفيما يأتي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات أمس:
- بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين المؤقتة
المركز الأول: ناصر العطية (قطر) برصيد 52 نقطة. (17 نقطة في رالي قطر، و35 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: عبد العزيز الكواري (قطر) برصيد 49 نقطة. (21 نقطة في رالي قطر، و28 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 37 نقطة. (15 نقطة في رالي قطر، و22 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: بيير لويس لوبيه (فرنسا) برصيد 33 نقطة. (33 نقطة في رالي قطر).
المركز الخامس: النرويجي ماتس اوتسبرغ برصيد 29 نقطة (29 نقطة في رالي قطر).
المركز السادس: شادي شعبان (الأردن) برصيد 28 نقطة. (13 في رالي قطر، و15 في رالي الأردن).
المركز السابع : عبد الله الرواحي (عُمان) برصيد 25 نقطة. (25 نقطة في رالي قطر).
المركز الثامن: حسان سالم الأردن برصيد 24 نقطة.(11 نقطة في رالي قطر و13 نقطة في رالي الأردن).
المركز التاسع : دينيس كروتوف (قيرغستان) برصيد 22 نقطة، (22 نقطة في رالي الأردن).
المركز العاشر: بدر الفايز (الأردن) برصيد 19 نقطة.(19 نقطة في رالي الأردن).
المركز الحادي عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 16 نقطة، (7 نقاط في رالي قطر،  و9 نقاط في رالي الأردن).
المركز الثاني عشر : عيسى أبو جاموس (الأردن) برصيد 11 نقطة، (11 نقطة في رالي الأردن).
- بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين الموقت
المركز الأول: جوفاني بيرناشي  (إيطاليا) برصيد 35 نقطة، (35 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: لوريس باسكواد (فرنسا)  رصيد 33 نقطة.(33 نقطة في رالي قطر).
المركز الثالث: باتريك بارث (السويد) برصيد 29 نقطة. (29 نقطة في رالي قطر).
المركز الرابع: مارشال كلارك ( بريطانيا) برصيد 33 نقطة. (33 نقطة في رالي قطر).

بطولة الشرق الأوسط للراليات " ميرك 2" للسائقين
المركز الأول: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 60 نقطة .(30 نقطة في رالي قطر، و30 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: شادي شعبان (الأردن) برصد 48 نقطة.(24 نقطة في رالي قطر و24 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: حسام سالم (الأردن) برصيد 42 نقطة.(21 نقطة في رالي قطر، و21 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: أيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 34 نقطة.(17 نقطة في رالي قطر و17 نقطة في رالي الأردن).
المركز الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 19 نقطة.(19 نقطة في رالي الأردن).
بطولة الشرق الأوسط للراليات " ميرك 2" للملاحين  
المركز الأول: سامر عيسى (الأردن) برصيد 48 نقطة .(24 نقطة في رالي قطر، و24 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: نانسي المجالي (الأردن) برصد 42 نقطة.(21 نقطة في رالي قطر و21 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: يوسف جمعة (الأردن) برصيد 34 نقطة. (17 نقطة في رالي قطر، و17 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 30 نقطة، (30 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: مصطفى جمعة برصيد 30  نقطة، (30 نقطة في رالي قطر).
المركز السادس: عماد جمعة (الأردن) برصيد 19 نقطة،(19 نقطة في رالي الأردن).
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