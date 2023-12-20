"فيبا" يعتمد مواعيد النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان - حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، أوقات ومواعيد مباريات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية.ويتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، وتواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة، كما جاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) من العام الجديد 2024 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فيما يشهد اليوم ذاته مواجهة منتخبي العراق والسعودية عند الساعة السادسة مساء في صالة نادي الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.ويحل "الصقور" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، فيما يستقبل المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي بالصالة الرياضية في الجامعة العربية الأميركية في محافظة جنين عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.ويتطلع المنتخب الوطني إلى ضمان ظهوره السابع عشر في تاريخ مشاركته ببطولة كأس آسيا والعاشر تواليا، حيث كان المنتخب الوطني قد سطر إنجازا خالدا في بطولة كأس آسيا بالعام 2011 تحت قيادة المدرب الأميركي تاب بالدوين، بعدما حل وصيفا لبطولة آسيا بخسارته المباراة النهائية أمام الصين بفارق نصف سلة (69-70)، في البطولة الآسيوية التي أقيمت للمرة الأولى في العام 1960.إلى ذلك، يخوض المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما بكرة السلة، اختبارا وديا مع نظيره المنتخب المصري اليوم بصالة ستاد القاهرة، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه في العاصمة المصرية القاهرة ويمتد حتى يوم الاثنين 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وينتظر أن يكون "الأولمبي" قد خاض اختبارين وديين مع فريق نادي المصرية للاتصالات وشقيقه المنتخب الكويتي في اليومين الماضيين، على أن يلتقي نادي الجزيرة المصري يوم غد في آخر مبارياته الودية المقررة حتى اللحظة، علما أن المنتخب الوطني يخضع لحصتين تدريبتين في اليوم الواحد، قبل أن تقتصر على حصة تدريبية صباحية واحدة في اليوم المقرر لخوض المباراة، وترتكز على تحسين نسب التصويب للاعبين.وتضم قائمة المنتخب الأولمبي، المدير الفني مروان معتوق ومساعده هيثم طليب والمعالج إبراهيم بني فواز ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخزاعلة وأدهم دجاني وروحي الكيلاني وأحمد الحموري وعلي كنعان وباسل أبو عبود وفادي قرمش ونبيل أبو شريخ وعاكف الشياب وعصام هزايمة وعمر أبو شريخ ونبيل خوالدة ومحمود هزايمة وعمر سلمان وعبدالله شتات.