الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فيصل والعوضات يعززان قائمة الوحدات قبل المغادرة إلى الطائف

مهاجم الوحدات بهاء فيصل خلال مشاركته مع فريقه بمباراة ودية أمام شباب الأردن -(من المصدر)
مهاجم الوحدات بهاء فيصل خلال مشاركته مع فريقه بمباراة ودية أمام شباب الأردن -(من المصدر)
عمان - يغادر وفد فريق الوحدات لكرة القدم اليوم إلى مدينة الطائف، استعدادا لمواجهة فريق أهلي حلب السوري، مساء الثلاثاء المقبل على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.اضافة اعلان
ومن المنتظر أن تشهد القائمة المغادرة إلى السعودية تواجد اللاعبين بهاء فيصل وأنس العوضات، ما يعزز من قوة الوحدات على الصعيد الهجومي، حيث غاب الأول لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، فيما قبلت إدارة النادي اعتذار الثاني بعد أن اصطدم مؤخرا مع الجهاز الفني للفريق، لتشكل عودته هو الآخر قوة إضافية مهمة في الهجوم. 
وأجرى الوحدات مرانه الأخير مساء أمس على ملعبه في غمدان بقيادة المدرب العماني رشيد جابر، حيث أعلن المدرب قائمة أسماء اللاعبين المغادرين، وأكد على أهمية المواجهة المقبلة التي تمثل نقطة مفصلية في مشوار “الأخضر” بالبطولة.
وخاض الوحدات خلال فترة التوقف الدولية مباراة ودية وحيدة أمام شباب الأردن، انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت غياب 13 لاعبا، بسبب فترة التوقف الدولية.
وتضم قائمة فريق الوحدات في التدريبات الحالية 26 لاعبا، على أن يتم استبعاد لاعبين اثنين منهم، واللاعبون هم أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، فادي الناطور، أحمد الصغير، عرفات الحاج، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، عامر جاموس، محمد عبد المطلب “بوغبا”، أنس العوضات، بهاء فيصل، مالك علان، محمود زعترة وسيدريك هنري.
وكان الوحدات قد تغلب على الأهلي حلب بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بين الفريقين، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متأخر بفارق المواجهات المباشرة عن الكويت الكويتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الكهرباء العراقي صدارة المجموعة وبرصيده 7 نقاط.
ويحتاج الوحدات لنقاط المباراة كاملة إذا ما أراد المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة للدور المقبل، حيث تسببت خسارته في الجولة الماضية أمام الكهرباء العراقي 1-3، في تنازله عن الصدارة وتعقيد موقفه في المجموعة، علما بأن المباراة الأخرى في المجموعة تقام في اليوم ذاته بين الكويت وضيفه الكهرباء.
ويتأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لربع نهائي البطولة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.
ويعول الوحدات على دعم جماهيره من الجالية الأردنية في السعودية، وعلى خبرات عدد كبير من لاعبيه في البطولات القارية، والذين شاركت غالبيتهم مع الفريق بالموسمين الماضيين بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
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