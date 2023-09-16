فيصل والناطور أبرز غيابات الوحدات عن موقعة أهلي حلب "الآسيوية"

مهند جويلس

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عمان- تترقب جماهير الوحدات ظهور فريقها الكروي الأول ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن غاب عن النسختين الماضيتين بسبب مشاركته بدوري أبطال آسيا، حيث يستقبل الفريق نظيره أهلي حلب السوري على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة من مساء بعد غد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.ولم يلعب الوحدات أي مباراة على الصعيد القاري داخل الأردن منذ 4 أعوام، حيث خاض آخر مواجهة له بالبطولة أمام العهد اللبناني في عمان بالمربع الذهبي لمنطقة غرب آسيا في شهر حزيران (يونيو) من العام 2019، ولم تكن ليلة سعيدة لجماهير الأخضر بعد خسارة الفريق وقتها بهدف نظيف.ولن يدخل اللاعبان بهاء فيصل وفادي الناطور في قائمة الفريق لمواجهة أهلي حلب، بسبب عدم وصولهما للجاهزية المثالية عقب تعرضهما للإصابة بالفترات الماضية، حيث يشارك اللاعبان بتدريبات الفريق من دون إمكانية مشاركتهما في المباراة، وجلوسهما على دكة البدلاء، مع غياب مستمر للمدافع طارق خطاب بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة إياب "السوبر" أمام فريق الفيصلي.وكان فيصل، تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أواخر العام 2021 مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب، ليغيب لفترة طويلة عن الملاعب قبل انضمامه للوحدات مطلع الموسم الحالي، فيما أصيب الناطور بقطع في الرباط الأنسي، مع تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الأخيرة.وبدأت جماهير "الأخضر" خلال الأيام الماضية، بشراء التذاكر أملا بمساندة فريقها بأكبر عدد من الحضور، من أجل تحقيق انطلاقة مثالية للمضي قدما في الوصول لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن استعصى لقب كأس الاتحاد الآسيوي على الوحدات في 11 مناسبة سابقة.ويخوض الوحدات البطولة القارية بعد تتويجه بلقب كأس الأردن الموسم الماضي، ليشارك في ثاني البطولات أهمية بعد دوري الأبطال، إذ لم ينجح الفريق خلال مشاركتين سابقتين في تخطي الدور الأول، فيما يتطلع من خلال دعم جماهيره إلى تسجيل انتصار في افتتاح مشواره بالبطولة، لتسهيل المهمة عليه في المباريات المقبلة.ويعيش الوحدات ظروفا صعبة بعد تغيير الجهاز الفني بمغادرة المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش وتعيين المدرب العماني رشيد جابر، والذي قاد أول حصة تدريبية بحضور لاعبي الفريق كافة، أول من أمس وأبدى جاهزيته مع اللاعبين لبدء البطولة بأفضل صورة.وانضم لاعبو المنتخب الأول والأولمبي لتدريبات الفريق الجمعة الماضية، وهم: صالح راتب، أنس العوضات، فراس شلباية، محمود شوكت ويوسف أبو الجزر، وأيضا كل من: مراد الفالوجي، مهند أبو طه، عرفات الحاج، دانيال عفانة، محمد كحلان، مالك علان وعامر جاموس، إضافة إلى اللاعب السوري خالد كرغلي.كما يبرز من "الأخضر" الحارسان عبد الله الفاخوري وأحمد عبد الستار، إضافة لكل من: أحمد سمير، محمد موالي، محمد عبد المطلب "بوغبا"، خالد عصام، أحمد سريوة، حسان زحراوي، أحمد الصغير والأجنبيان العاجي سيدريك هنري والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا.ويعول الوحدات على الحالة المعنوية الإيجابية بعد تحقيق الفوز في آخر مواجهة محلية على منافسه التقليدي الفيصلي بدوري المحترفين، فيما يسعى جابر لإثبات ذاته في أول اختبار له مع الفريق، وإظهار قدرته على إعادة سيناريو العام 2021، عقب ظفره بلقب البطولة مع فريق السيب العماني.وتتواصل تتدريبات الفريق اليوم على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، على أن يقام التدريب النهائي والرئيسي يوم غد على ملعب جاوا، فيما يصل وفد فريق أهلي حلب اليوم تحضيرا للقاء، من دون مدربه معن الراشد الذي سيلتحق في وقت لاحق من اليوم، عقب حصوله على دورة "البرو" من قطر أمس.وضم الفريق السوري حديثا اللاعبين النيجيري سونين فيكتور آباتا والمالي أبو بكر، ويملك أيضا المهاجم النيجيري شدرخ شيدوبيم، إلى جانب لاعبين بارزين في الفريق مثل محمد ريحانية، شاهر الشاكر، حسن دهان، محمود نايف، إبراهيم الزين وحارس المرمى فادي مرعي، فيما فسخ النادي مؤخرا عقد الثنائي محمد كيالي ومؤنس أبو عمشة.ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين غدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف في فندق الريجينسي بالعاصمة عمان، على أن يدير اللقاء طاقم تحكيم من إيران مكون من: حكم الساحة بيجان حيدري، المساعد الأول محمد منصوري، المساعد الثاني فرهاد مورافيجي، وحيدري بيام حكما رابعا.