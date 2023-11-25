السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"فيفا" يفتح إجراءات تأديبية ضد البرازيل والأرجنتين

88-scaled
لقطات من أحداث الشغب
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بعد الإشكال الجماهيري الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين المنتخبَين في تصفيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان

وتأخرت انطلاقة المباراة التي جمعت الغريمين اللدودين، الثلاثاء، على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو والتي فازت فيها الأرجنتين 1-0، لنحو نصف ساعة بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الطرفين.

ودخل الملعب الشهير في حالة من الفوضى، حيث حاول اللاعبون عبثًا إقناع الجماهير بوقف الإشكال. وتقدم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه الذين توجهوا إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف.

وردت الشرطة على الإشكال باستخدام الهراوات، ما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه: "يمكن لفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".

وتواجه البرازيل عقوبات بسبب "الانتهاكات المحتملة للمادة 17" من قانون الانضباط الخاص بفيفا والذي ينظم النظام والأمن في المباريات.

من جهتها، تواجه الأرجنتين التي ألحقت الخسارة الأولى بالبرازيل على أرضها في تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم على الإطلاق، عقوبات لـ"إزعاج الجماهير" و"تأخر انطلاق المباراة".

ومن الممكن أن يتعرّض البلدان لغرامات مالية بالإضافة إلى خوض مباريات دولية على أرضهما مع إغلاق جزئي أو كلي لملعبيهما، وهما العقوبتان الأكثر شيوعا.

تتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية بـ 15 نقطة من ست مباريات، فيما تلقت البرازيل خسارتها الثالثة في التصفيات الحالية وتراجعت إلى المركز السادس بسبع نقاط من أصل 18 ممكنة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F_yP7QIXUAA4aRs

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي

منذ 10 دقيقة
de6f6147-19d9-4b02-b3fc-b5b1f70fe099

تشافي يقترح حلاً للحد من إصابات لاعبي كرة القدم

منذ1 ساعة
مهاجم الوحدات بهاء فيصل خلال مشاركته مع فريقه بمباراة ودية أمام شباب الأردن -(من المصدر)

فيصل والعوضات يعززان قائمة الوحدات قبل المغادرة إلى الطائف

منذ20 ساعة
لاعب-نادي-نيس-يوسف-عطال

الشرطة الفرنسية تعتقل الجزائري عطال لتضامنه مع غزة

منذ21 ساعة
image (1)

بالوتيلي يرفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لحادث سير

منذ22 ساعة
6560810d4236044c8940d272

إساءات عنصرية بحق رودريغو بعد الهزيمة أمام الأرجنتين

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 