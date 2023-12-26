الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"فيفا" يهدد باستبعاد البرازيل من بطولاته

image (1)
منتخب البرازيل تعرض إلى 3 هزائم متتالية في تصفيات كأس العالم
كشف مصدر في الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" لوكالة فرانس برس مساء الاثنين أن الأخير والاتحاد الدولي "فيفا" لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي، ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريغيز إلى رئاسة الاتحاد.اضافة اعلان

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "القوانين واضحة وصريحة. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص الاتحادات المعنية".

وأُقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيز من منصبه في السابع من الشهر الحالي عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقا سمح بانتخابه.

وتعتبر اقالة رودريغيز ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب "السيليساو" الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأبطلت هذه المحكمة اتفاقا بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، والذي سمح لاحقا بانتخاب رودريغيز على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

وقرر فيفا وكونميبول إرسال بعثة إلى ريو دي جانيرو والتي ستبدأ العمل في الثامن من يناير المقبل لمحاولة إيجاد حل للأزمة.

وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية، تلقى الاتحاد البرازيلي رسالة موقعة من عضو الاتحاد الدولي، كيني جان ماري، وأخرى من اتحاد أميركا الجنوبية، مونسيرات خيمينيز غراندا، بتاريخ 24 ديسمبر، والتي تصر فيها هاتان السلطتان بقوة" على أنه قبل 8 يناير ألا يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتحاد البرازيلي وخصوصًا الانتخابات.

وبخلاف ذلك، لن يكون أمام "فيفا" أي خيار سوى أن يطلب من هيئته المختصة التعاطي مع الملف"، الأمر الذي قد "يؤدي إلى تعليق العضوية.

وجاء في الرسالة أن مثل هذا الإيقاف للاتحاد البرازيلي سيعني استبعاد الفرق والمنتخبات والأندية البرازيلية من جميع المسابقات الدولية.

وتخوض البرازيل حاليًا غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن تلعب هذا الصيف في مسابقة كوبا أميركا في يونيو يوليو المقبلين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703507333044594100

"النشامى" يغادر إلى طرابلس اليوم ويواجه لبنان الخميس

منذ21 ساعة
1703506339234522600

"آسيوي اليد" يحدد مكان إقامة بطولتي "الشباب والناشئين" بمشاركة الأردن

منذ21 ساعة
istock-1128789429

"الشطرنج" يرعى بطولة النادي الوطني لمنافسات "السريع"

منذ21 ساعة
1703495927734135100

الأرثوذكسي يتوج بلقب "طاولة الأولى".. وحمادة بطلا لـ"السيدات"

منذ21 ساعة
1703495188284108100

الإنجليزية وشباب بشرى يحققان "العلامة الكاملة".. والأرثوذكسي الأقوى هجوما

منذ21 ساعة
1703500135414272400

نتائج لافتة ليرموك البقعة وشفا بدران بـ"قوى بورصة الدولية"

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ22 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 