فيلادلفيا الأقوى هجوما.. بترا يتراجع وجراسا يقفز للصدارة

خالد تيسير العميري

عمان – فرضت "لعبة الكراسي الموسيقية" إيقاعها على فرق بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بعدما شهدت مباريات الأسبوع التاسع من البطولة المحلية، تقلبا في أحوال معظم الفرق بعدما تغيرت مراكزها على سلم الترتيب.

وشهدت مباريات الجولة الماضية السقوط الثاني تواليا لفريق بترا في مرحلة الإياب أمام فريق رم (70-85)، فيما كان جراسا يقسو على أرابيلا (110-69) وفيلادلفيا يجدد فوزه على بيلا (74-58).

وقفز فريق جراسا إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه فريق فيلادلفيا ثانيا برصيد 16 نقطة ومتقدما عن فريق بترا بأفضلية فارق المواجهات المباشرة، والذي تراجع للمركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، ويحتل فريقا رم وأرابيلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويأتي بيلا سادسا بـ 11 نقطة، وآيلة سابعا بـ 8 نقاط.

وتستأنف منافسات بطولة الدوري بإقامة مباريات الجولة العاشرة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا بترا وبيلا عند الساعة 7 من مساء يوم غد، فيما يشهد يوم بعد غد إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فيلادلفيا وأيلة الساعة 7 مساء ورم مع أرابيلا الساعة 9 مساء.

وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".

ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

قراءة رقمية

يعد فريق جراسا الأكثر فوزا بـ 8 انتصارات والأقل خسارة بمباراة واحدة، فيما يعد فريق أيلة الأكثر خسارة بـ 8 مباريات دون تحقيقه أي فوز حتى الآن، فيما يمتلك فريق جراسا أفضل فارق نقطي (187+) ويمتلك أيلة أسوأ فارق نقطي (245-).

كما يعد فريق فيلادلفيا الأقوى هجوما بـ 740 نقطة خلال 9 مباريات بمتوسط 82.2 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بـ 485 نقطة في 8 مباريات بمتوسط 60.62 نقطة، كما يعد فريق جراسا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 518 نقطة في 9 مباريات بمتوسط 57.5 نقطة، بينما يعد فريق أرابيلا الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 754 نقطة 9 مباريات وبمتوسط 83.7 نقطة.

قراءة فنية

فرضت الجولة الماضية مزيدا من الإثارة وخلطا لأوراق المنافسة، حيث تقدم جراسا إلى الصدارة بفارق نقطة عن فريقي فيلادلفيا وبترا، اللذان يمارسان ضغطا رهيبا في المطاردة.

ويدرك بترا أن الخسارتان اللتان تعرض لهما أمام فيلادلفيا ورم تواليا، لها مسبباتها مع افتقاده لخدمات صانع ألعابه فريدي إبراهيم، الذي غادر للإحتراف مع مونتريال لكندي، فيما ما يزال ينتظر الاستقرار على ورقة اللاعب البديل ووصول صانع الألعاب أمير عيد، ما يؤكد أن المدرب يوسف أبو بكر يحتاج إلى مواصلة الإعتماد على عمار بسطامي في شغل هذا المركز، لحين اكتمال صفوفه وتصويب مساره مجددا، لا سيما وأن قطار المنافسة على اللقب ما يزال في محطته الأولى.

وإن كان أداء فريقي فيلادلفيا ورم محيرا في تذبذب نتائجهما خلال مرحلة الذهاب، إلا أن الشكل الفني لهما يبدو مغايرا في مرحلة الإياب مع مواصلة المد والمنافسة، فيما يؤكد فريق جراسا يوما بعد الآخر جديته في اللعب والمنافسة بعد اعتلائه صدارة الترتيب، وتبدو الإثارة مماثلة في صراع الطابق السفلي بين أرابيلا وبيلا، في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تحسن على ترتيب أيلة في المركز السابع والأخير، ليؤكد توقف مشواره عند حاجز الدور الأول، ليكون ثاني الفرق المغادرة للبطولة إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما، الذي خاض منافسات مرحلة الذهاب فقط، في إطار خطة التحضير لخوض بطولة كأس آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

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