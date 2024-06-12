فيلادلفيا الأقوى هجوما وجراسا الأفضل دفاعا في دوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان – تواصل الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، التمسك بحظوظها جيدا في تحديد المسار التنافسي، مع تبقي أربع جولات على نهاية قطار إياب المرحلة الأولى من المسابقة المحلية.الجولة المقبلة التي تحمل الرقم 11، تضم مواجهات مهمة لفرق المقدمة، وإن كانت أكثرها قوة تلك التي تجمع بين فريقي جراسا وفيلادلفيا، وتفوح منها رائحة "الثأر" بعد فوز جراسا ذهابا (74-62)، فيما يصطدم بيلا بنظيره رم، ويبحث بترا عن تحقيق فوزه الأول في مرحلة الإياب من بوابة فريق أيلة، الذي يخوض مباريات هامشية بعد تأكد مغادرته قطار الدوري من مرحلته الأولى، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما، والذي خاض ذهاب المرحلة الأولى فقط، ضمن خطة التحضير والإعداد للمشاركة ببطولة آسيا التي تستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.وشهدت مباريات الجولة الأخيرة، فوز رم على أرابيلا (100-94) وفيلادلفيا على أيلة (79-69) وبيلا على بترا (80-52)، ليرتقي معها فريق فيلادلفيا إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه فريقا جراسا وبترا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 17 نقطة، ويأتي رم رابعا بـ15 نقطة، وأرابيلا خامسا بـ14 نقطة، وبيلا سادسا بـ13 نقطة، وأيلة سابعا بـ9 نقاط.وتختتم المرحلة الأولى من إياب البطولة يوم 24 من الشهر الحالي، والتي ستتأهل عنها 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تنطلق يوم 26 منه وتقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".وطبقا لنظام البطولة، يتألف الدور النهائي عبر سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.قراءة رقميةيمتلك فريق فيلادلفيا أقوى خط هجوم في البطولة بتسجيله إجمالي 819 نقطة وبمتوسط 81.9 نقطة، يليه أرابيلا ثانيا بإجمالي 816 نقطة وبمتوسط 81.6 نقطة، ويأتي رم ثالثا بإجمالي 804 نقاط وبمتوسط 80.4 نقطة لكل مباراة، فيما يعتبر فريق أيلة الأضعف هجوما بتسجيله إجمالي 554 نقطة بمعدل 61.5 نقطة للمباراة الواحدة.دفاعيا، يعد فريق جراسا الأقوى بعدما استقبلت سلته 518 نقطة بمتوسط 57.5 نقطة للمباراة، يليه بترا ثانيا بإجمالي 671 نقطة وبمتوسط 67.1 نقطة، وفيلادلفيا ثالثا بإجمالي 701 نقطة وبمتوسط 70.1 نقطة لكل مباراة، فيما يعتبر أرابيلا الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 854 نقطة وبمتوسط 85.4 نقطة للمباراة الواحدة. ويمتلك فريق جراسا أفضل فارق نقطي (118+)، فيما يمتلك أيلة أسوأ فارق نقطي (255-)، ويعد فريقا فيلادلفيا وجراسا الأكثر فوزا بـ8 مباريات، فيما يعد أيلة الأكثر خسارة بـ9 مباريات من دون نجاحه بتحقيق أي فوز في البطولة حتى الآن.