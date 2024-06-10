 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فيلادلفيا وبترا يواجهان أيلة وبيلا بدوري "اللعيبة" لكرة السلة اليوم

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لاعب بترا باسل أبو عبود يحاول منع لاعب فيلادلفيا علي الزعبي من التسجيل - (من المصدر)
عمان – يبحث فريق فيلادلفيا عن مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق أيلة عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، ضمن الجولة العاشرة من إياب المرحلة الأولى لمنافسات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة". اضافة اعلان
ويسعى فريق بترا إلى تصحيح مساره وتحقيق فوزه الأول في مرحلة الإياب عندما يلاقي نظيره فريق بيلا عند الساعة التاسعة مساء بالمكان ذاته، ضمن ختام مباريات الجولة.
وينفرد فريق جراسا – الذي يغيب عن مباريات الجولة - في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه فريق فيلادلفيا ثانيا برصيد 16 نقطة ومتقدما على فريق بترا بأفضلية فارق المواجهات المباشرة، والذي تراجع للمركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، ويحتل فريقا رم وأرابيلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويأتي بيلا سادسا بـ11 نقطة، وآيلة سابعا بـ8 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
فيلادلفيا وأيلة.. أوراق محسومة 
من المتوقع ألا يواجه فريق فيلادلفيا صعوبات كبيرة في تخطي عقبة نظيره أيلة، في ظل اعتماد مدربه سامر نينو على خماسي القوة الضاربة، مالك كنعان، فادي قرمش، أحمد عطية، المحترف البوسني جوسيب ميكوليك، وزين النجداوي، فضلا عن امتلاكه مرونة تكتيكية على دكة البدلاء بوجود اللاعبين، موسى مطلق علي الزعبي، عمر أبو شريخ، رضوان بساتنة، سيف أبو سالم وشاكر العكش.
في المقابل، تنحصر خيارات مدرب أيلة فؤاد غزاوي في الخماسي، المحترف الأميركي باتريك بيرنيت، جون شوز، أحمد النوايشة، خالد أبو شاور، ومحمد جمال، مع إمكانية المداورة بين اللاعبين، محمد الفران، خميس رائد، أحمد أبو الوفا، فادي طوالبة، عبدالعزيز العبسي، بشار عمرو، وصهيب أبو الوفا.
بترا وبيلا.. تصحيح مسار 
سيبحث فريق بترا عن أفضل الحلول الفنية لطرق سلة منافسه، مع توقعات باعتماد مدربه يوسف أبو بكر على كل من: عمار بسطامي في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع محمد الشمالي ويزيد حجازي حول القوس، وبإسناد من المحترف الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود تحت السلتين، فيما سيكون اللاعبون باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويوسف البحيري وعبدالله العكش وليث شتات متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية، بانتظار التحاق أمير عيد بصفوف الفريق يوم 16 من الشهر الحالي، إلى جانب الاستقرار على اللاعب البديل لتعويض رحيل فريدي إبراهيم، الذي اتجه للاحتراف مع فريق مونتريال الكندي، حيث علمت "الغد"، أن المدرب أبو بكر يسير نحو خيار التعاقد مع لاعب الجناح أمين أبو حواس.
بدوره، يعول مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة، على خبرات محترفه الأميركي كيفن غالميرو في صناعة اللعب بالمداورة مع أحمد حسونة وأحمد الحموري حول القوس، مع تولي نبيل كتخدا ومحمد شاهر مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، إلى جانب امتلاكه خيارات متنوعة على "البنش" وتضم اللاعبين، عبدالكريم أبو صعب وسلطان بسام وعمر نشواتي ونبيل أبو شريخ وعبدالله خضر وزيد خوري وغيث الفرج، ليتم الاستعانة بهم طبقا لرؤية المدرب وظروف المباراة.
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