"فيلادلفيا" يطمع بنقاط "رم".. واختبار سهل لـ "بترا" أمام "الصقور"

خالد تيسير العميري

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عمان – تستأنف اليوم منافسات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة مباراتين في الجولة السابعة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى.وتشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهتي "فيلادلفيا" و"رم" الساعة 7 مساء، تليها مواجهة "بترا" و"الصقور" الساعة التاسعة مساء.وتختتم مباريات الجولة يوم غد بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا "جراسا" و"أيلة" الساعة 7 مساء، تليها مباراة "أرابيلا" و"بيلا" الساعة 9 مساء.وينفرد فريق "بترا" في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه فريق "جراسا" ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي "فيلادلفيا" ثالثا بـ 10 نقاط، فيما يحتل فريقا "رم" و"أرابيلا" المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 9 نقاط، ويحتل "بيلا" المركز السادس برصيد 8 نقاط، و"الصقور" سابعا بـ 7 نقاط، في الوقت الذي يتذيل فيه فريق "أيلة" الترتيب برصيد 6 نقاط.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة" لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين."فيلادلفيا" و"رم".. فرص متكافئةيبحث فريق "فيلادلفيا" عن ختام مميز لمشواره في مرحلة الذهاب، مع توقعات باعتماد مدربه سامر نينو على الخماسي، مالك كنعان وفادي قرمش وأحمد عطية والمحترف البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي، مع تواجد اللاعبين علي الزعبي وعمر أبو شريخ وشاكر العكش وسيف أبو سالم وزيدان زيدان ورضوان بساتنة وموسى مطلق على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.في المقابل، يأمل فريق "رم" بقيادة مدربه محمد حمدان أن يكون محترفه الأميركي سنتر ستريت في أفضل أحواله بحثا عن قيادة مثالية لألعابه بإسناد من أشرف الهندي وهاني الفرج على الأطراف، مع تولي هاشم عباس ومحمود الهزايمة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فضلا عن تواجد لاعبي "البنش" سلطان اللوزي وخالد الظاهر وأحمد الخطيب وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ومحمد ناصر الدين وفيصل أبو سالم."بترا" و"الصقور".. حسابات متباينةيدخل فريق "بترا" المباراة سعيا للحفاظ على لقبه بطلا لمرحلة الذهاب، إلى جانب وداع صانع ألعابه فريدي إبراهيم، الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع فريقه بعد توقيعه عقدا احترافيا للعب في الدوري الصيفي الكندي، حيث من المتوقع أن يعتمد مدربه يوسف أبو بكر على قدرات فريدي في تدوير الكرة بالتناوب مع عمار بسطامي وبإسناد من محمد الشمالي حول القوس، مع تولي المحترف الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود مهمة تأمين منطقة العمق، فيما سيكون جلال بسطامي ويوسف البوريني وعلاءالدين حزام وعبدالله العكش ويزيد حجازي وليث شتات على الدكة للمداورة مع الأساسيين طبق للرؤية الفنية.بدوره، يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين هيثم طليب تجربة اللاعبين كافة من خلال المداورة بينهم، وسط توقعات بتجديد إعتماده على الخماسي، روحي الكيلاني وحمزة شعبان وحسين عبابنة وعبدالله شتات والطيب قاسم، مع إمكانية الاستعانة بلاعبي "البنش" الشقيقين يزيد وينال أبو شهيل وباسل الخوالدة وهاشم الفرج وعمر سلمان ووضاح يغمور ومحمود دياب وعمر الفقيه ومعتز صويص وسيف فانوس وفادي إمسيح، طبقا لرؤيته الفنية ومجريات المباراة.