 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فيلادلفيا يفرمل انطلاقة بترا في دوري اللعيبة لكرة السلة

لاعب بترا محمد الشمالي يتجه للتسجيل بسلة فيلادلفيا -(تصوير: أمجد الطويل)
لاعب بترا محمد الشمالي يتجه للتسجيل بسلة فيلادلفيا -(تصوير: أمجد الطويل)
 ألحق فريق فيلادلفيا الخسارة الأولى بفريق بترا، بفوزه عليه بنتيجة 73-62 (النصف الأول 33-38)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة".  اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس فوز فريق أرابيلا على فريق أيلة بنتيجة 93-87، فيما ينتظر أن تكون مباريات الجولة الثامنة قد اختتمت في وقت متأخر من أمس بإقامة مواجهة فريقي رم وجراسا، ويخضع فريق بيلا لاستراحة بالجولة الحالية بعد توقف مشوار المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما عند حاجز الجولة السابعة بنهاية منافسات ذهاب المرحلة الأولى، لبدء رحلة التحضير لبطولة كأس آسيا التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي التفاصيل الفنية، بدأ فيلادلفيا اللقاء معتمدا على الخماسي مالك كنعان وأحمد عطية وفادي قرمش والبوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي، فيما اعتمد بترا على الخماسي، عمار بسطامي ومحمد الشمالي وباسل أبو عبود وخالد أبو عبود وغريغ ماغي.
وتقدم بترا سريعا في الفترة الأولى (19-11) مع اعتماد مدربه على قوة وفاعلية أبو عبود وماغي في اللم والتسجيل تحت السلتين، لكن مالك كنعان والنجداوي أعادا فيلادلفيا إلى أجواء المباراة، ليحسم الفترة الثانية (21-19)، لكن ذلك لم يمنع بترا من التقدم في نتيجة النصف الأول (38-33).
وكشر فيلادلفيا عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع تنويع خياراته في التسجيل بفاعلية كنعان ونجداوي وسيف ابو سالم وقرمش، ليحسم نتيجة الفترة لصالحه (25-6)، ثم حاول بترا العودة في نتيجة المباراة بالفترة الأخيرة، التي حسمها بفارق سلة (18-16)، لكن ذلك لم يمنع فريق فيلادلفيا من الفوز في النتيجة النهائية (73-62).
وبرز زين النجداوي في اللقاء من جانب لاعبي فيلادلفيا بتسجيله 21 نقطة و6 متابعات وتمريرة بفاعلية 20، فيما كان غريغ ماغي الأبرز من جانب بترا محققا الدبل دبل بتسجيله 16 نقطة و15 متابعة وتمريرة وستيل بفاعلية 21.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة" لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
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