فينان: رئاسة دي لاسال مسؤولية كبيرة ونتطلع إلى الإنجاز العربي

مصطفى بالو

عمان - أكد رئيس نادي دي لاسال الجديد نصري فينان، على أن رئاسة النادي للدورة المقبلة (2024-2027) مسؤولية كبيرة، مقدرا إجماع إدارة النادي المؤقتة برئاسة د. ليث مبيضين، والهيئة العامة على توليه منصب الرئيس، وتقديم مجلس إدارة متناغم بالتزكية، يشير إلى مدى الإنسجام والتناغم وتأكيد روح العائلة.

ورد فينان، الداعم لفريق دي لاسال بطل دوري السيدات بالموسم الماضي، على استفسارات "الغد"، قائلا: "تربطني علاقة كبيرة بالكرة الطائرة، والمدير الفني فواز زهران الذي يدرب فريق شركة "فينان" للرجال والسيدات منذ أكثر من 14 سنة، وذلك مهد الطريق نحو رعايتي للفريق، وسرعان ما اندمجت أنا وعائلتي بالنادي إداريا وفنيا واللاعبات بناتي، وأصبحنا المشجعين على المدرجات، ما زادني إصرارا لمواصلة الدعم للموسم المقبل، والانصهار في هذه العائلة بتزكيتي رئيسا للنادي، في ظل عشق الطموح الذي يتصف فيه جميع أركان منظومته".

وأضاف: "نادي دي لاسال يعتبر من أندية السيدات الرائدة، وانطلقت من باب المسؤولية الاجتماعية نحو رعاية طموح الشابات الرياضي، ويملك النادي مجموعة مميزة من اللاعبات، اللواتي يشكلن عماد المنتخبات الوطنية، إلى جانب جهاز فني على كفاءة عالية، ومجلس إدارة متابع، ولعل كل ذلك جعل الفريق الأكثر فوزا بالألقاب المحلية، ورأينا اجتهاد اللاعبات نحو الظفر بالألقاب، وتوجن جهودهن بمواصلة احتكار لقب الدوري للمرة السادسة، وإن رضينا بوصافة كأس السوبر وكأس الأميرة آية".

وحول تمثيل فريق دي لاسال للطائرة الأردنية في دورة الألعاب النسوية في الإمارات خلال شباط (فبراير) المقبل، أجاب فينان: "كلنا ثقة بالجهاز الفني والإداري ولاعبات الفريق، بعكس صورة مشرفة عن مدى تطور الطائرة النسوية الأردنية، والمنافسة على المراكز الأولى، وسنوفر كل أشكال الدعم للفريق معنويا وماديا، باعتبار الفريق سفير الوطن في المنافسة العربية، وهناك جلسة مخصصة لدراسة حاجيات الفريق مع الجهاز الفني، وسنعمل بروح الفريق نحو إنجاز عربي، خصوصا وأن الفريق له سجل طويل في المشاركات العربية، وسبق وأن احتل مراكز متقدمة عربيا".

يذكر أن إدارة نادي دي لاسال كانت قد التقت فينان أول من أمس، وزكته رئيسا للنادي على ضوء مساهماته وما يملكه من خبرة إدارية، وأكدت أن قرارها جاء بإجماع الهيئة العامة، وهو ما رحب فيه رجل الأعمال، وسيتم الاتفاق على تزكية اعضاء مجلس الإدارة، قبيل موعد الانتخابات المقرر عند الساعة الخامسة، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة فندق "ألف ليلة وليلة".

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دي لاسال وفينان يكرمان بطلات دوري "طائرة" السيدات





كرم نادي دي لاسال وشركة "فينان" – الراعي الرسمي لفريق السيدات لكرة الطائرة - بطلات الدوري للموسم 2023-2024، في حفل بسيط معبر، خلا من مظاهر الفرح تضامنا مع الأهل في غزة، وأجرى في مقر الشركة بحضور رجل الأعمال نصري فينان، ورئيس الإدارة المؤقتة د. ليث مبيضين، وعضوي مجلس الإدارة عبدالحكيم العصايرة وإياد أبو شما، والمدير الفني فواز زهران ومساعده خالد إسعيفان ولاعبات الفريق.

وهنأ فينان اللاعبات على الاحتفاظ بلقب الدوري، مشيدا بأدائهن والقيادة الفنية التي ساهمت في عودة الفريق من بعيد بعد فقدان لقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، مؤكدا تجديد رعايته للفريق للموسم المقبل، ومطالبا الفريق بالمزيد من العمل والاجتهاد لتحقيق المنافسات المحلية والبحث عن إنجاز خارجي في المشاركة العربية.

من جانبه، قال مبيضين: "نشكر جهود الشركة الداعمة على ما قدمته للفريق خلال الموسم الماضي، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنجاز".

واستذكر مبيضين اليوم الذي تم تكليفه فيه رئيسا للجنة من قبل وزارة الشباب، وقارنه بيوم انتهاء المهمة مع إجراء الانتخابات، مباركا لمنظومة الفريق ومطالبا إياها بمواصلة الأنجاز للطائرة النسوية.

على صعيد متصل، وضح المدرب زهران أن اللقب جاء نتيجة العمل بروح الفريق، مشيدا بدعم شركة "فينان" التي زادت وهج العائلة بدعمها واهتمامها وحضورها المباريات وتحفيزها اللاعبات، وشدد على أن الفريق يتطلع للمنافسة على جميع ألقاب الموسم النسوي المقبل وتزيينه بلقب منافسات الطائرة في دورة الألعاب النسوية بالإمارات.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد المدرب خالد اسعيفان على حرص اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن في التدريبات والمباريات، مشيرا أن اللقب جاء تتويجا لذلك الجهد الذي يوجه دائما صوب منصات التتويج، مثنيا على دعم شركة "فينان" وواعدا باسم منظومة الفريق بتقديم الأفضل خلال منافسات الموسم المقبل.

وثمنت قائد الفريق لاعبة المنتخب الوطني تالا فحماوي، بإسم زميلاتها اللاعبات، جهود الشركة الداعمة وإدارة النادي والجهاز الفني، ما تكلل بالاحتفاظ بالقب الدوري، مشيرة إلى حرص اللاعبات على تحقيق الانتصارات والإنجازات في مختلف المشاركات.

وانتهى الحفل بتوزيع المكافآت على الجهاز الفني واللاعبات، من قبل مدير الشركة الداعمة، إلى جانب مكافأة النادي من قبل رئيس اللجنة المؤقتة للنادي.