في مشهد نادر.. جميع أندية المحترفين تلجأ للمدرب المحلي

يحيى قطيشات

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عمان - في مشهد قل ما يظهر في كرة القدم الأردنية، يتولى 12 مدربا محليا الإدارة الفنية لجميع فرق المحترفين التي تستعد لاقتحام مرحلة الإياب من الدوري الأسبوع المقبل.ولعبت عوامل متنوعة دورا مؤثرا في أن تكون القيادة الفنية للفرق أردنية، منها الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية، إضافة إلى الإمكانيات الفنية المميزة للمدرب الوطني، الذي يملك الخبرة والشهادات العلمية والعملية وقوة الشخصية، إضافة إلى قربه من اللاعب الأردني، ومعرفة قدراته وإمكانياته.وسيقود متصدر الدوري فريق الحسين إربد، المدرب جمال محمود، ويتولى أمجد أبو طعيمة مهمة تدريب الوحدات، وأحمد هايل قيادة الفيصلي، ووسيم البزور تدريب الرمثا، ويشرف على تدريب العقبة المدرب رائد الداود، والذي يعد صاحب أطول تجربة متواصلة مع فريق بالدوري خلال السنوات الأخيرة، ويتولى عمار الزريقي تدريب السلط، ومحمد العباينة قيادة فريق الجليل، ومهند المحارمة الإشراف على تدريب معان، ومحمود الحديد قيادة فريق شباب الأردن، وخالد الدبوبي تدريب مغير السرحان، وعماد رشاد تدريب الأهلي، فيما يتولى آخر الوافدين المحليين محمد المحارمة تدريب فريق سحاب.ويأمل الشارع الرياضي بأن تدرك إدارات الأندية أهمية وجود المدرب الوطني على رأس الهرم التدريبي للفرق من الناحيتين الفنية والنفسية، وعدم الاستغناء عن المدرب من دون تقييم حقيقي، أو اتخاذ قرارات إقالة المدربين كرد فعل لإرضاء الجماهير، خصوصا أن عددا من المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في مرحلة الذهاب بلغ 20 مدربا في 6 أندية هي: الفيصلي والوحدات ومعان وسحاب والسلط وأخيرا الحسين إربد.ويرى "شيخ المدربين عيسى الترك"، أن المدرب الأردني أثبت نفسه وحضوره وقدرته على تحقيق النتائج المميزة مع الفرق المحلية والعربية.وأضاف في حديثه لـ"الغد": "المدرب المحلي الجيد يعني الاستقرار والاستمرار، وتفهم ظروف وأوضاع وإمكانات اللاعبين بصورة أفضل، إضافة إلى أنه يملك أفضل الشهادات التدريبية وتراكما لخبرات فنية واسعة".وتمنى الترك على إدارات الأندية، دعم ومساندة المدرب الوطني، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة للأندية، حيث يعاني المدرب كثيرا بسبب مطالبات اللاعبين والغياب المتكرر عن الجرعات التدريبية، والتي تؤثر على التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين.من جانبه، قال الخبير الإداري ماهر طعمة: "قد لا يختلف اثنان على أفضلية المدرب الوطني على المدرب الأجنبي في قيادة فرق دوري المحترفين علما وخبرة، وهو الأقدر والأنسب في معظم الأحوال من المدرب الأجنبي لقيادة الفرق نحو الإنجازات والألقاب".ويرى طعمة، أن غياب التخطيط السليم، وخلو الأندية من اللجان الفنية التي تضم خبراء من أهل الرياضة، والقرارات المتسرعة وغير المدروسة في بعض الأحيان، إضافة إلى الصعوبات المالية وعدم قدرة الأندية على دفع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والشكاوى من اللاعبين المحليين والأجانب، كلها عوامل تسهم في عدم توفير الأجواء المناسبة للمدرب الوطني في الإبداع والإنجاز، وغالبا ما يكون المدرب "ضحية" لإدارات الأندية التي تسعى إلى إرضاء الجماهير رغم تعب المدرب وجهده خلال عمله.وترى عينة من الجماهير الأردنية في حديثها لـ"الغد": أن المدرب المحلي هو الأنسب في مثل هذه الظروف من المدرب الأجنبي، لقيادة فرق المحترفين وسط عدم قدرة إدارات الأندية على الوفاء بالتزامات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إضافة الى الإمكانيات التدريبية العالية والشهادات العلمية للمدرب الأردني، وطالبت بضرورة الحكم على المدرب في نهاية الموسم وبعد توفير مستلزمات ومتطلبات النجاح له.وتقول المشجعة بيان الفاعوري: "المدرب الوطني يستحق كل الدعم والمساندة، وإنجازاته في حصد الألقاب مع الأندية حاضرة قي سجلات الألقاب في مختلف المسابقات، والمدرب الأجنبي مكلف جدا، وإنجازاته لا تتناسب والرواتب أو المكافآت أو المصروفات الأخرى التي ينالها، فيما يستحق المدرب الوطني من إدارات الأندية الثقة والدعم ومنحه الفرصة كاملة، على أن يتم التقييم والحساب بعد ختام منافسات الموسم".من جانبه، قال المشجع عمار العبداللات: "المدرب الوطني مظلوم، حيث تقوم الإدارة بتحميله المسؤولية عند أول إخفاق؛ من دون أن يكون هناك تقيما حقيقيا لعمله، وهو أمر مبشر أن يكون جميع المدراء الفنيين للفرق في مرحلة الإياب أردنيين، طبعا مع كل الاحترام للمدربين العرب والأجانب".وتمنى العبداللات في حديثه لـ"الغد"، أن تنعم الأندية الأردنية بالاستقرار الفني خلال مرحلة الإياب، خصوصا في موضوع الأجهزة الفنية الأردنية.وقال: "لا يكمن حصد الألقاب والنتائج الفنية الجيدة من دون توفير عوامل الاستقرار للمدربين، ومنحهم الوقت الكافي مع الفريق وتوفير الدعم المالي".وقدم المشجع كامل الخليلي التحية لإدارات أندية المحترفين، على ثقتها بالمدرب الوطني، قائلا: "تستحق الإدارات الشكر والتقدير على التعاقد مع المدربين المحليين للإشراف على الفرق، وأن التركيز على المدرب المحلي أفضل بكثير من الاعتماد على المدرب الأجنبي، ولكن مع عدم التسرع في إنهاء خدماته من دون تقييم حقيقي وعلمي".