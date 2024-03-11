قائمة منتخب الكرة.. إضافات محدودة وتمسك بقوام التشكيلة "الآسيوية"

يحيى قطيشات

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لقيت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي اختارها المدير الفني المغربي حسين عموتة أول من أمس، رضا وقبولا في الشارع الرياضي، ولم تحمل مفاجآت كثيرة خاصة في ظل الاحتفاظ باللاعبين الذين مثلوا الفريق في بطولة كأس آسيا 2023، والتي شهدت إنجازا تاريخيا غير مسبوق للمنتخب بوصوله إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام المنتخب القطري المضيف.وشهدت التشكيلة الحالية استبعاد 6 لاعبين ممن شاركوا في كأس آسيا الأخيرة وهم فادي عوض وحمزة الدردور ومحمد ابو زريق “شرارة” وحارس المرمى أحمد الجعيدي، أنس بني ياسين ومهند أبو طه، وضمت 4 لاعبين جدد هم حارس المرمى عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق.ولم يستدع عموتة الثنائي أبو طه والجعيدي، نظرا لحاجة المنتخب الأولمبي لهما لبدء التدريبات والتحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، ويفتتح فيها المنتخب مشواره بمواجهة نظيره المنتخب السعودي المستضيف.ويوضح استبعاد اللاعب المخضرم حمزة الدردور، أن آثار المشكلة التي حصلت بينه وبين عموتة في نهائيات كأس آسيا والتي أدت إلى استبعاده فورا من قائمة المنتخب، ما تزال قائمة من دون حل.ولم يشارك المدافع أنس بني ياسين مع فريقه الفيصلي منذ عودته مع “النشامى” من المشاركة التاريخية في كأس آسيا، والحال ينطبق على اللاعب محمد أبو زريق “شرارة”، الذي لم يشارك فريق الجديد الوحدات كأساسي في مباراتي الجليل ومغير السرحان ودخل بديلا.وعلى الرغم من غياب عموتة عن مدرجات الجولتين الماضيتين من منافسات دوري المحترفين لوجوده خارج الأردن، والاكتفاء بمشاهدة عدد من المباريات عبر القناة الرياضية الأردنية، فإن الاختيارات الجديدة، استحقت تمثيل “النشامى” بعد الأداء المميز خلال المرحلة السابقة، فحارس الحسين عبدالله الزعبي يعد أفضل الحراس في الدوري والأقل استقبالا للأهداف، وساهم في انتصارات فريقه المتواصلة، علما بأنه كان مطلبا من قبل الجماهير الأردنية خلال الفترة الماضية.وقدم مهاجم الوحدات محمد أبو رزق الملقب بـ”بوجبا”، أداء جيدا مع فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وسجل هدفا في مرمى الحسين إربد بالمباراة المؤجلة بين الفريقين بالدوري، وأضاف آخر في شباك الرمثا.ومثلت عودة لاعب خط وسط الوحدات محمود شوكت تقديرا من الجهاز الفني للاعب الذي يقدم مستويات فنية متطورة ويلعب دورا مهما في الجانبين الدفاعي والهجومي، علما بأنه كان في القائمة المبدئية المشاركة في كأس آسيا، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.ويبقى الجهاز الفني بقيادة عموتة معجبا بأداء لاعبي الحسين سعد الروسان الذي يعود للتشكيلة، رغم أن مشاركته كأساسي مع فريقه ليست منتظمة.إلى ذلك، باشر المنتخب مساء أمس تدريباته على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من اللاعبين المحترفين، بانتظار أن تكتمل الصفوف بتواجد المحترفين بعد دخول فترة أيام الفيفا، وسيكون آخر الواصلين المحترف في صفوف فريق مونبلييه الفرنسي والذي سيخوض مباراة مهمة مع فريق أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل.ولن تحقق خلال الأيام القليلة المقبلة الفائدة الفنية بشكل كامل، بسبب اعتماد عموتة في تشكيلته الأساسية على اللاعبين المحترفين، إضافة لعدد قليل من اللاعبين المحليين، ومنحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، للتحضير لمواجهة المنتخب الباكستاني في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خلال فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.وضمت القائمة كل من يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.