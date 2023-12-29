قانون جديد يحسم الجدل في بطولة الشرق الأوسط للراليات

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عمان - حسم المجلس العالمي لرياصة السيارات، الجدل القائم في بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي تضم رالي الأردن، فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024.وتم منح لقب السائقين والملاحين للعام الحالي مناصفة لأول مرة في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏وقرر المجلس العالمي في حال تكرار التعادل بالنقاط للسائقين والملاحين، احتساب أفضل نتيجة في 4 راليات من أصل 5.وتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات على ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، بمنح لقب السائقين للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله الرواحي مناصفة، وكما تم منح الأردني عطا الحمود وماثيو باوميل لقب الملاحين مناصفة أيضا.وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، تم تشكيل لجنة خاصة، تقدمت باقتراحات إلى لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية.وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على الخيار الذي طرحه كل من سولبرج وبادون، حيث يجب أن يكون العامل الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة، إلا أن المجلس العالمي لرياضة السيارات، أصدر تعليمات بطولات الراليات الإقليمية، واتخذ قراره المذكور أعلاه. ونال القرار الجديد استحسان أبطال الراليات العرب والأردنيين.وستنطلق بطولة الشرق الأوسط للراليات في شهر شباط (فبراير)، وتنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).وتستضيف ‏قطر الجولة الافتتاحية في الفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل، وعُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة ‏والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل‎.‎