السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان

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المدير الفني أمجد أبو طعيمة
عمان - الغد - وافق مجلس إدارة نادي معان، على الاستقاله التي تقدم بها المدير الفني أمجد أبو طعيمة. 
وقدمت الإدارة الشكر والتقدير لأمجد أبو طعيمة، على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان
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