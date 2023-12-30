السبت 30 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
الرياضة
السبت 30 كانون الأول 2023
8:27 م
قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان
المدير الفني أمجد أبو طعيمة
عمان - الغد - وافق مجلس إدارة نادي معان، على الاستقاله التي تقدم بها المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
وقدمت الإدارة الشكر والتقدير لأمجد أبو طعيمة، على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
هل يستكمل الموسم الكروي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الأندية؟
منذ 26 دقيقة
إشادة بالمعكسر التدريبي لـ"الملاكمة" مع منتخبات عربية
منذ 26 دقيقة
الشطرنج في 2023.. "الخطيب" أول "جراند ماستر" بالأردن وميداليتان عربيتان
منذ 28 دقيقة
المنتخب الوطني يتوج بطلا للعرب.. ونجوم العالم في عمان
منذ 29 دقيقة
مواجهات مرتقبة في ذهاب المرحلة الثانية من "سلة الناشئين"
منذ 38 دقيقة
5 أرقام قياسية في "شتوية السباحة" للفئات العمرية
منذ 39 دقيقة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
العدسية.. العزلة تخنقها مع تساقط الأمطار
إربد
|
منذ 3 دقيقة
سد الملك طلال بأراضي برما.. عبء وجود وعدم استفادة
جرش
|
منذ 5 دقيقة
"زراعة إربد": لا شهادات منشأ وهمية ونظام إلكتروني لضبط "سندات التسجيل"
إربد
|
منذ 6 دقيقة
إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة
الغد الأردني
|
منذ 15 دقيقة
هل يستكمل الموسم الكروي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الأندية؟
الرياضة
|
منذ 25 دقيقة
إشادة بالمعكسر التدريبي لـ"الملاكمة" مع منتخبات عربية
الرياضة
|
منذ 26 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
المبادرة المصرية وشروط نتنياهو الاستباقية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
إعادة إعمار غزة
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال"
ترجمات
|
منذ 40 دقيقة
الطنطورة: الماضي والحاضر
ترجمات
|
منذ23 ساعة
إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023
نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية
ترجمات
|
26 كانون الأول 2023
من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان
ترجمات
|
26 كانون الأول 2023