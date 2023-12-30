قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان

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عمان - الغد - وافق مجلس إدارة نادي معان، على الاستقاله التي تقدم بها المدير الفني أمجد أبو طعيمة.وقدمت الإدارة الشكر والتقدير لأمجد أبو طعيمة، على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية.