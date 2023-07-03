قرار رفع كشف الفريق إلى 28 لاعبا.. تأييد كبير ومعارضة محدودة

يحيى قطيشات

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ترك قرار اتحاد الكرة السماح لأندية المحترفين، بإضافة ثلاثة لاعبين على كشف الفريق، الأول من مواليد 2003 ، تباينا في الأراء ما بين مؤيد ومعارض، رغم الأغلبية التي تؤيد هذا القرار.واشترط الاتحاد أن يكون اللاعبون الثلاثة المضافين على كشف الفريق، مسجلين في كشوفات النادي للموسم 2022، بحيث يصبح الحد الأعلى لعدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم 28 لاعبا بدلا من 25.واستند الاتحاد في قراره إلى تأجيل إقامة بطولة تحت سن 23 لفرق المحترفين للعام الحالي بناء على طلب الأندية، تمهيدا لإقامته في الموسم المقبل من ضمن البطولات الإلزامية.ويرى عضو مجلس إدارة الحسين إربد، ومدير نشاط كرة القدم ليث أبو عبيد، أن القرار يحافظ على هذه الفئة التي تشكل مستقبل الكرة الأردنية، مستغربا رد فعل البعض بالاعتراض وبالتشكيك أن قرار رفع عدد قائمة الأندية جاء لمصلحة أندية معينة، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة الكرة الأردنية.وقال أبو عبيد في تغريده عبر حسابه في "فيسبوك": " طرح الاتحاد الأردني في وقت سابق فكرة إقامة بطولة تحت 23 عاما، وهي بطولة مدرجة لدى معظم الاتحادات المحترفة لأهمية هذه الفئة".وأضاف: "شح الإمكانيات والملاعب والتكاليف المالية للأندية كانت السبب لعدم إقامة بطولة سن 23 ولعلاج الأمور تم الموافقة على زيادة الكشف ثلاثة لاعبين من مواليد 2003 ليصبح الكشف 28 لاعبا بدلا من 25، للمحافظة على لاعبي هذه الفئة.من جانبه يقول المدرب الوطني طارق الكرونز: القرار ممتاز من اتحاد الكرة وله فوائد كبيرة على الكرة الأردنية من خلال منح الفرصة للاعبين الشباب بالتواجد مع اللاعبين في الفريق الأول، متمنيا على الأجهزة الفنية منح الفرصة للعناصر الشابة خلال منافسات الدوري، والتأقلم مع الأجواء التنافسية والجماهيرية، مبينا ان القرار يساعد الفرق على توسيع خياراتها والاحتفاظ بلاعبيها الشباب.أما المدرب الوطني أسامة قاسم، فيرى أن القرار لا يخدم مصلحة الكرة الأردنية.وقال في تغريدة على حسابه في الفيسبوك: القرار لا يخدم مصلحة الأندية جميعا، حتى التي تعتقد انها مستفيدة من قرار الرفع ومع التجربة ستعرف هذه الأندية انها غير مستفيدة من القرار، حيث سيعتمد الجهاز الفني في أندية المحترفين على 16 لاعبا الى 20 لاعبا في منافسات الدوري، وهناك عدد من الأندية لن تستخدم هذا العدد، بمعنى انه يوجد 5 لاعبين من قائمة الفريق ستكون فرصة مشاركاتهم قليلة جدا وقد لا تكون، اما اللاعبون من مواليد 2023 فلن يتمكنوا من المشاركة وقد تكون فرصتهم معدومة.ويؤكد قاسم أنه من الأفضل منح الفرصة للشباب للمشاركة مع فرق أخرى على نظام الإعارة والانتقال إلى اندية أخرى، وبهذا سيرتفع مستواهم الفني للاعبين والفرق.ويرى المشجع خليل سالم، ان قرار إضافة ثلاثة لاعبين بحد أقصى من مواليد 2003 إلى كشف الفريق الأول، يعد من أفضل القرارات التي خرجت من اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، وسينعكس إيجابيا إلى المنتخبات الوطنية وخصوصا المنتخب الأولمبي، مضيفا أن نجوم المستقبل في اندية الوحدات والفيصلي والحسين اربد وشباب الأردن والرمثا سيكون لهم النصيب الكبير من تحقيق الفائدة الفنية والاستفادة من القرار.ويؤيد المشجع علي حسين قرار الاتحاد بشدة، ويقول " الأندية الجماهيرية تملك قاعدة كبيرة من النجوم الشباب، وكشف 25 لا يخدم منظومة الفريق ويحرم العدد من الطاقات الشابة من التواجد مع الفريق الأول والاستفادة الفنية والبدنية، وعلينا البحث عن مصلحة الكرة الأردنية وليس تحقيق اهداف فريق او أكثر".