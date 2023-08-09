قرعة الدور التمهيدي لكأس الأردن والدرجتين الأولى والثانية تسحب اليوم

يحيى قطيشات

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عمان- تسحب اليوم في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولات كأس الأردن، ودوري أندية الدرجتين الأولى والثانية للموسم الحالي 2023.وتترقب الأندية المشاركة في منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم للموسم الحالي، قرعة الدور التمهيدي للبطولة، التي جرت نسختها الأولى قبل 43 عاما، وتوج الفيصلي بأول الألقاب في العام 1980، على حساب البقعة بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، فيما فاز الوحدات بلقب النسخة الأخيرة من الكأس العام الماضي على حساب العقبة بهدفين دون رد.وتعد "الكأس" البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري المحترفين، وتقام بشكل سنوي، باستثناء موسم 2020، الذي غابت عنه البطولة، وذلك بسبب ما فرضته تداعيات جائحة "كورونا".وحسب تعليمات البطولة التي أصدرتها دائرة المسابقات مطلع العام الحالي، يقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن ابتداء من يوم الرابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) الحالي، بمشاركة أندية الدرجة الثانية والفرق الأربعة الأخيرة من دوري الأولى لموسم 2022، فيما ينطلق دور الـ32 من المسابقة في الخامس والعشرين من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، بمشاركة أندية المحترفين وباقي فرق الدرجة الأولى إلى جانب الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي.وتنطلق منافسات دوري أندية الدرجة الأولى يوم الثالث من شهر أيلول (سبتمبر)، وتستمر لغاية الثالث عشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبلين.ويشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، مغير السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، العالية، كفرسوم، اليرموك، الطرة، الهاشمية وأم القطين وصما والصاعدان من دوري الدرجة الثانية.وتتنافس الفرق المشاركة بالدوري، على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.وتشهد منافسات دوري أندية الدرجة الثانية، والتي تنطلق يوم السابع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بمشاركة 16 فريقا: جرش، حوارة، الحصن، الطيبة، دير أبي سعيد، سحم ، حرثا، دوقرة، رباع السرحان، الخالدية، غور الصافي، مرج الحمام ، الوحدة، بلعما، الكرمل والريان.ووفقا لنظام البطولة، فقد تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة.وكانت الأندية المشاركة في الدوري، قررت قبل أيام العدول عن قرارها تعليق المشاركة في بطولة الدوري، بعد أن رفع اتحاد اللعبة المخصصات المالية لكل ناد إلى 9500 دينار.وكان اتحاد كرة القدم، قرر تخفيض الدعم المقدم إلى أندية الدرجة الثانية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار سنويا، قبل أن يعيدها إلى 6 آلاف دينار، إلى جانب دعم مقدم من إحدى الشركات.وعلى إثر قرار تخفيض الدعم، قررت الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية البالغ عددها 16، تعليق مشاركتها في البطولة، قبل أن تنجح جهود المعنيين في حل الأزمة.