الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة "الطاولة" تسحب اليوم و4 فرق ببطولة السيدات

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فريق الأرثوذكسي حامل لقب بطولة السيدات في نسختها الأخيرة-(الغد)
عمان - الغد - يشهد مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الثانية بعد الظهر اليوم، الاجتماع الفني الخاص بمنافسات ببطولة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، التي تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي يقيمها الاتحاد وفق نظام جديد، حيث يقام الدور الأول من مرحلة واحدة يتم من خلال نتائجها تحديد الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، والتي ستنتقل مع كامل النقاط التي حصلت عليها، إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفقا من مرحلة واحدة لتحديد هوية الفريق البطل، والفرق الحاصلة على بقية المراكز، وتقام لقاءات المربع الذهبي في صالة قصر الرياضة، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يخوض من خلالها كل فريق ثلاث مباريات.اضافة اعلان
ويهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية الفريقان الحاصلان على المركزين التاسع والأخير مع ختام منافسات المرحلة الأولى، في الوقت الذي عين فيه الاتحاد لجنة الإشراف برئاسة نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة، بينما عين الحكم الدولي إبراهيم البواليز حكما عاما للبطولة.
وقال رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أن الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، والذي يحضره أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد، إضافة إلى مندوبي الفرق المشاركة، يشتمل على مناقشة كافة التعليمات الفنية والإدارية للبطولة، إلى جانب سحب قرعة البطولة، ومن ثم اصدار البرنامج الرسمي.  وكان الاتحاد حدد في وقت سابق الموعد الأخير لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء من مساء اليوم.
وأكد الزعبي أن كافة مباريات البطولة ستخضع لمتابعة الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية بقيادة المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للاعبين، وخصوصا الذين سيمثلون المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، والتي تعتبر في غاية الأهمية، وخصوصا تلك التي تتعلق بتصفيات غرب آسيا المقررة خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة نظرا لقوة الفرق المشاركة وتطلعاتها لتحصيل المراكز الأربعة الأولى، التي تمنحها فرصة التواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى الفرق الساعية إلى الابتعاد عن دائرة الخطر والبقاء بين فرق الكبار لموسم جديد.
وتشهد لقاءات الدوري مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات وحمادة ومؤتة ومعدي ومعان والطالبية والقلعة وجرش.
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء فريق الوحدات بالمركز الثالث، ثم جاء فريق مؤتة بالمركز الرابعه، وهذه الفرق الأربعة خاضت لقاءات بطولة النخبة التي توج بها الأرثوذكسي بطلا وجاء مدينة الحسين بالمركز الثاني.
إلى ذلك ينتظر أن تشهد بطولة السيدات مشاركة فرق أبو نصير وحمادة ومدينة الحسين للشباب إلى جانب الأرثوذكسي، وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سينال اللقب.
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