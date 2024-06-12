 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب والناشئين تسحب اليوم

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المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان – ينتظر منتخبا الناشئين والشباب اليوم، هوية المنتخبات التي سيواجهها كل منتخب في منافسات تصفيات كأس آسيا المقبلة، خلال القرعة التي ستجرى مراسمها في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات بطولة الناشئين دون 17 عاما بينما تستضيف الصين نهائيات أمم آسيا للشباب دون 20 عاما، وتسحب قرعة الناشئين عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة عمان، وبعد ساعتين ستسحب مراسم قرعة تصفيات الشباب، ويحضر القرعة ممثلون عن الاتحاد الأردني لكرة القدم. اضافة اعلان
 وتقام مباريات تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 10 مجموعات، حث تضم 9 مجموعات 4 منتخبات ومجموعة واحدة تضم 5 منتخبات.
وحدد الاتحاد الآسيوي الدول العشرة التي تستضيف التصفيات وهي إضافة إلى الأردن، كمبوديا والصين ولاوس والصين تايبيه والكويت وقطر وسنغافورة وتايلند وفيتنام، ودأب الاتحاد الأردني على استضافة مجموعة من التصفيات الآسيوية. 
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدري المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة، وتنضم هذه المنتخبات إلى الدولة المستضيفة للحدث القاري، حيث يتطلع منتخب الناشئين لخطف بطاقة التأهل للنهائيات القارية بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.
وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الثاني للقرعة، التي تضم منتخبات المستوى الأول كلا من: اليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وإيران وأستراليا وتايلند وماليزيا وطاجكستان والهند والصين، والمستوى الثاني الأردن وفيتنام وقطر ولاوس وإندونيسيا وبنغلاديش وعمان والعراق وسورية والإمارات، والثالث، الكويت وقرغيزستان والصين تايبيه وسنغافورة ومنغوليا وكمبوديا وسلطنة بروناي والبحرين وتركمانستان وفلسطين، والرابع، نيبال وميانمار وبوتان وهونغ كونج وجزر ماريانا الشمالية ولبنان وغوام والفلبين والمالديف، والخامس، كوريا الشمالية ومكاو.
 وفيما تقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لعام 2025، من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتأهل أول كل مجموعة للنهائيات إضافة إلى أفضل 5 في المركز الثاني، من المجموعات العشر مع مستضيف البطولة، حيث تقام مباريات نهائيات البطولة خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير) العام المقبل.
وبحسب الآلية التي وضعها الاتحاد الآسيوي، سيتم الاعتماد على نتائج المنتخبات في البطولة الماضية التي استضافتها أوزبكستان في آذار (مارس) 2022، إضافة إلى تصفيات النسخة ذاتها، كما حدد الاتحاد الآسيوي في خطابه الذي أرسله للاتحادات أنه سيتم توزيع المنتخبات على عشر مجموعات تضم 7 مجموعات 4 منتخبات، بينما المجموعات الثلاث الأخرى تضم 5 منتخبات، وسيكون منتخب الشباب في التصنيف الأول وسيلعب المباريات في مجموعة خارج أرضه.
ويضم المستوى الأول: أوزبكستان (1)، العراق (2)، اليابان (3)، جمهورية كوريا (4)، أستراليا (5)، إيران (7)، الأردن (8)، والمستوى الثاني: سورية (13)، عُمان (15)، لبنان (18)، اليمن (19) منغوليا (20)، البحرين (21)، المستوى الثالث: ماليزيا (23)، بنجلاديش (24)، فلسطين (25)، الإمارات (26)، الفلبين (27)، الهند (28)، ميانمار (29)، تيمور الشرقية (30)، سنغافورة (31).
بينما يضم المستوى الرابع المستوى الرابع: أفغانستان (32)، كمبوديا (33)، تركمانستان (35)، بوتان (37)، هونج كونج الصين (38)، سريلانكا (39)، بروناي دار السلام (40)، المالديف (41)، والمستوى الخامس: نيبال (42)، غوام (43)، جزر ماريانا الشمالية (44)، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (غير مصنفة)، ماكاو (غير مصنفة)، في حين يضم وعاء الدول المضيفة: فيتنام (9؛ المستوى الأول)، إندونيسيا المستوى الأول)، طاجيكستان (10-11؛ المستوى الأول)، السعودية (12؛ المستوى الثاني)، قرغيزستان (14؛ المستوى الثاني)، قطر (16؛ المستوى الثاني)، تايلاند (17 المستوى الثاني)، الصين تايبيه (22؛ المستوى الثالث)، الكويت (34؛ المستوى الرابع)، لاوس (36؛ المستوى الرابع)، وتبدأ كل قرعة من وعاء المضيفين، يليها الأوعية من 5 إلى 1 على التوالي؛ ويتم إفراغ كل وعاء بالكامل قبل الانتقال إلى التالي، حيث سيتم توزيع المنتخبات المضيفة على المجموعات (حسب الترتيب الأبجدي).
 المنتخبان الشباب والناشئون يحظيان بدعم من اتحاد الكرة، الذي يعمل على توفير كافة الجهازين الفنيين بيتر ماينديرسما " الشباب" وعبدالله القططي " الناشئين، من معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية مع منتخبات قوية، أملا في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية، ورفد الأندية والمنتخب بنجوم يعملون على زيادة الفوائد الفنية والمكاسب المتنوعة. 
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