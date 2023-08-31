قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن صدامات قوية ومرتقبة.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاغن الدنماركي - غلطة سراي التركي. اضافة اعلان

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - بي إس في اَيندهوفن الهولندي - لونس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - زالتسبورغ النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونيتسك الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.

