 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة صعبة لـ"الشباب والناشئين" في التصفيات الآسيوية لكرة القدم

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - ( من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - ( من المصدر)
  أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاما، التي جرت الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الناشئين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية، فيما وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، المنتخب الوطني للشباب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.اضافة اعلان
ويستضيف اتحاد الكرة مباريات مجموعة منتخب تحت 17 عاما، خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات مجموعة منتخب الشباب في التصفيات خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل،
وتم توزيع المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما على 10 مجموعات، وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدري المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة، وتنضم هذه المنتخبات إلى الدولة المستضيفة "السعودية" للحدث القاري، حيث يتطلع منتخب الناشئين إلى خطف بطاقة التأهل للنهائيات القارية بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. 
وضمت المجموعة الأولى منتخبات: الأردن، إيران، وسورية هونغ كونغ، الصين وكوريا الشمالية، وتشهد المجموعة الثانية تنافس أفغانستان وبنغلادش وكمبوديا (المضيفة) والفلبين وماكاو على التذكرة المباشرة للنهائيات، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات جمهورية كوريا، الصين (المضيفة)، البحرين، بوتان والمالديف، وتستضيف تايلاند المجموعة الرابعة، حيث تواجه الهند وبروناي وتركمانستان، بينما تشهد المجموعة الخامسة تنافس أوزبكستان والعراق والصين تايبيه وفلسطين، في المقابل تضم المجموعة السادسة، اليابان حاملة اللقب والفائزة بالبطولة أربع مرات إلى جانب قطر (المضيفة) ومنغوليا ونيبال، بينما تشهد المجموعة منافسة بين أستراليا وإندونيسيا والكويت (المضيفة) وجزر شمال ماريانا.
وسوف تستضيف لاوس منافسات المجموعة الثامنة، حيث تتنافس مع ماليزيا والإمارات ولبنان، فيما تضم المجموعة التاسعة: اليمن وفيتنام (المضيفة) وقرغيزستان وميانمار، وتضم المجموعة العاشرة: منتخبات طاجيكستان وعُمان وسنغافورة (المضيفة) وغوام.
وشهدت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات، ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث أوقعتها القرعة في مواجهة منتخبات، سورية وبنجلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال. 
وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت 3 منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة، لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدماً في المجموعة التي تضم أيضاً جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا. في حين تجمع المجموعة الرابعة كل من: أستراليا والسعودية المستضيفة وفلسطين وأفغانستان وماكاو. 
وضمت المجموعة الخامسة كلا من: طاجيكستان (المضيفة) وعُمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات، إندونيسيا (المضيفة)، اليمن، تيمور الشرقية والمالديف. 
وأوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين يلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام. 
وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قيرغيزستان (المضيفة) ميانمار، وتركمانستان، في حين أوقعت القرعة المنتخب الوطني بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1718203512552282200

"النشامى" يفرض كلمته في آسيا.. وعموتة يضيف مانشيني إلى قائمة ضحاياه

منذ22 ساعة
1718207016372449800

قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب والناشئين تسحب اليوم

منذ22 ساعة
1718201996552138600

فيلادلفيا الأقوى هجوما وجراسا الأفضل دفاعا في دوري اللعيبة لكرة السلة

منذ22 ساعة
1718201997032139000

فريق أردني يمثل العرب ببطولة العالم لقدامى السلة في إيطاليا

منذ22 ساعة
1718205491272397000

إيطاليا تتلقى أنباء مبشرة.. ورونالدو يؤكد جاهزية البرتغال

منذ22 ساعة
1718201996612138800

قمة مرتقبة تجمع الأرثوذكسي والاتحاد في دوري المحترفات اليوم

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ23 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ23 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر منذ23 ساعة

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 