قرعة صعبة لـ"الشباب والناشئين" في التصفيات الآسيوية لكرة القدم

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أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاما، التي جرت الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الناشئين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية، فيما وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، المنتخب الوطني للشباب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ويستضيف اتحاد الكرة مباريات مجموعة منتخب تحت 17 عاما، خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات مجموعة منتخب الشباب في التصفيات خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل،وتم توزيع المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما على 10 مجموعات، وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدري المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة، وتنضم هذه المنتخبات إلى الدولة المستضيفة "السعودية" للحدث القاري، حيث يتطلع منتخب الناشئين إلى خطف بطاقة التأهل للنهائيات القارية بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.وضمت المجموعة الأولى منتخبات: الأردن، إيران، وسورية هونغ كونغ، الصين وكوريا الشمالية، وتشهد المجموعة الثانية تنافس أفغانستان وبنغلادش وكمبوديا (المضيفة) والفلبين وماكاو على التذكرة المباشرة للنهائيات، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات جمهورية كوريا، الصين (المضيفة)، البحرين، بوتان والمالديف، وتستضيف تايلاند المجموعة الرابعة، حيث تواجه الهند وبروناي وتركمانستان، بينما تشهد المجموعة الخامسة تنافس أوزبكستان والعراق والصين تايبيه وفلسطين، في المقابل تضم المجموعة السادسة، اليابان حاملة اللقب والفائزة بالبطولة أربع مرات إلى جانب قطر (المضيفة) ومنغوليا ونيبال، بينما تشهد المجموعة منافسة بين أستراليا وإندونيسيا والكويت (المضيفة) وجزر شمال ماريانا.وسوف تستضيف لاوس منافسات المجموعة الثامنة، حيث تتنافس مع ماليزيا والإمارات ولبنان، فيما تضم المجموعة التاسعة: اليمن وفيتنام (المضيفة) وقرغيزستان وميانمار، وتضم المجموعة العاشرة: منتخبات طاجيكستان وعُمان وسنغافورة (المضيفة) وغوام.وشهدت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات، ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث أوقعتها القرعة في مواجهة منتخبات، سورية وبنجلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال.وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت 3 منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة، لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدماً في المجموعة التي تضم أيضاً جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا. في حين تجمع المجموعة الرابعة كل من: أستراليا والسعودية المستضيفة وفلسطين وأفغانستان وماكاو.وضمت المجموعة الخامسة كلا من: طاجيكستان (المضيفة) وعُمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات، إندونيسيا (المضيفة)، اليمن، تيمور الشرقية والمالديف.وأوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين يلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام.وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قيرغيزستان (المضيفة) ميانمار، وتركمانستان، في حين أوقعت القرعة المنتخب الوطني بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.