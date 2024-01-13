قرعة "طائرة الأندية العربية تضع شباب الحسين بـ"الثالثة" وعيرا بـ"الرابعة"

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عمان-الغد- وضعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، فريق شباب الحسين-بطل ثلاثية الموسم الماضي- في المجموعة الثالثة، إلى جانب مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، فيما وضعت فريق عيرا-وصيف بطل الدوري وكأس الأردن- في المجموعة الرابعة، إلى جانب غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين)، ضمن منافسات النسخة 42 التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.وجرت القرعة في مقر الاتحاد العربي لكرة الطائرة في البحرين أمس، وحضرها ممثلا للأردن نائب رئيسة اتحاد كرة الطائرة جهاد قطيشات، فيما تابعها من عمان، أمين سر الاتحاد د.إسماعيل السراحنة، عضو الاتحاد باسم شنك، ممثلي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب، المدير الفني وليد العسود، وممثلي عيرا مدير الفريق صالح العلوان، والمدير الفني إياد توفيق، عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر اتحاد اللعبة، واختار شباب الحسين مواجهة كاظمة الكويتي في مستهل مشواره بالبطولة العربية.وضمت المجموعة الأولى كل من السيب (عُمان)، الشرطة (قطر) وبني يااس (الإمارات)، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، فيما اعتذر فريق برقان الكويتي رسميا عن عدم المشاركة في هذه النسخة، بحسب ما نشرت (الغد) في وقت سابق.