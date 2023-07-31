الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

قرعة "طائرة" غرب آسيا للناشئين تسحب اليوم

كرة الطائرة
كرة طائرة
  تسحب  اليوم، قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين عبر الاتصال المرئي، والتي يشارك فيها ممثلو المنتخبات العربية المشاركة وهي السعودية، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، لبنان، سورية إلى جانب منتخبنا الوطني.اضافة اعلان
وتقام البطولة في السعودية خلال الفترة 15-25 آب(أغسطس) الحالي.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة نائب رئيس اتحاد غرب آسيا جهاد قطيشات، أهمية هذه البطولة لمنتخبات الشباب، مشيرا إلى توجيه بوصلة الاهتمام والدعم بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لتشمل المنتخبات الوطنية كافة، بقصد توسيع رقعة الاحتكاك والمشاركة التي تضمن ارتفاع المستويات والتمهيد إلى التحليق بألق في الأجواء العربية والإقليمية".
وأضاف: "تابعنا تدريبات المنتخب الوطني للناشئين، والتقينا باللاعبين، وعمدنا إلى رفع مؤشر الجاهزية النفسية، ورفع المعنويات والتحفيز، مؤكدين لهم أنهم مستقبل الطائرة الأردنية، ونعلق عليهم الكثير من الآمال خلال الاستحقاقات الرسمية بالفترة المقبلة، وشعرنا بامتلاكهم الرغبة والإصرار، إلى جانب قيمتهم الفنية وتجهيزهم بشكل جيد إلى حد كبير، مما يجعلنا قادرين وكلنا ثقة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، على تحقيق نتائج مرضية، وإعلان حضور الطائرة الأردنية في المحافل الخارجية".
من جانبه قال المدرب الوطني فايز الدعجة :" نكثف التحضيرات في الفترة الحالية، وأنهينا فترة الإعداد البدني والتكتيكي، ونمزج بين الطرفين في تدريبات مكثفة، ونتدرب صباحا ومساء حاليا، من خلال المعسكر التدريبي الذي نقيمه في مركز الإعداد الأولمبي، ونملك مجموعة مميزة من الواعدين الذين تم اختيارهم بعد متابعة ميدانية لمنافسات فئاتهم الرسمية، إلى جانب بعض الشباب المتواجدين ضمن تشكيلته من العام الماضي".

184152

مورينيو ينضم لمجلس إدارة أكاديمية مهد السعودية منذ5 ساعة

9d80a9e4-cd8d-46be-b2e6-92f880e32e42

مستغلا شرطه الجزائي.. ديمبلي يوافق على الانتقال لـ سان جيرمان منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-31 at 18.04.48

كورنيللي يخلف غرز الدين في تدريب سيدات الاتحاد منذ7 ساعة

1689139022_7_1689139022_pxS6Zb8PYa

منافسة بين برشلونة وتشيلسي للفوز بخدمات مبابي منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"النشامى" يحدد موعد المغادرة للنرويج.. وعموتة يدون التشكيلة

منذ2 ساعة
لاعبتان تتنافسان في تصفية منتخبات التايكواندو - (من المصدر)

40 لاعبا يمثلون الأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

منذ2 ساعة
حسونة الشيخ

الشيخ يقود تدريبات الفيصلي وجرار يستقيل

منذ2 ساعة
بدران الشقران

بدران الشقران يكتب.. مدرب لمباراة واحدة.. فقط في الأردن!

منذ2 ساعة
قائد الفيصلي سالم العجالين يرفع لقب دوري المحترفين الموسم الماضي - (أرشيفية)

منافسة ثلاثية متوقعة في دوري المحترفين.. وفريق واحد بلا أجانب

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-31 at 21.10.49

شباب الحسين يتوج بلقب دوري "طائرة" الممتاز للمرة العشرين

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ2 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 