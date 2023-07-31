قرعة "طائرة" غرب آسيا للناشئين تسحب اليوم

مصطفى بالو

اضافة اعلان

تسحب اليوم، قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين عبر الاتصال المرئي، والتي يشارك فيها ممثلو المنتخبات العربية المشاركة وهي السعودية، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، لبنان، سورية إلى جانب منتخبنا الوطني.وتقام البطولة في السعودية خلال الفترة 15-25 آب(أغسطس) الحالي.وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة نائب رئيس اتحاد غرب آسيا جهاد قطيشات، أهمية هذه البطولة لمنتخبات الشباب، مشيرا إلى توجيه بوصلة الاهتمام والدعم بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لتشمل المنتخبات الوطنية كافة، بقصد توسيع رقعة الاحتكاك والمشاركة التي تضمن ارتفاع المستويات والتمهيد إلى التحليق بألق في الأجواء العربية والإقليمية".وأضاف: "تابعنا تدريبات المنتخب الوطني للناشئين، والتقينا باللاعبين، وعمدنا إلى رفع مؤشر الجاهزية النفسية، ورفع المعنويات والتحفيز، مؤكدين لهم أنهم مستقبل الطائرة الأردنية، ونعلق عليهم الكثير من الآمال خلال الاستحقاقات الرسمية بالفترة المقبلة، وشعرنا بامتلاكهم الرغبة والإصرار، إلى جانب قيمتهم الفنية وتجهيزهم بشكل جيد إلى حد كبير، مما يجعلنا قادرين وكلنا ثقة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، على تحقيق نتائج مرضية، وإعلان حضور الطائرة الأردنية في المحافل الخارجية".من جانبه قال المدرب الوطني فايز الدعجة :" نكثف التحضيرات في الفترة الحالية، وأنهينا فترة الإعداد البدني والتكتيكي، ونمزج بين الطرفين في تدريبات مكثفة، ونتدرب صباحا ومساء حاليا، من خلال المعسكر التدريبي الذي نقيمه في مركز الإعداد الأولمبي، ونملك مجموعة مميزة من الواعدين الذين تم اختيارهم بعد متابعة ميدانية لمنافسات فئاتهم الرسمية، إلى جانب بعض الشباب المتواجدين ضمن تشكيلته من العام الماضي".