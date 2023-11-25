السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة ظالمة تضع "ناشئي اليد" في المركز التاسع عربيا

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لاعب المنتخب الوطني أحمد سمير يخترق دفاعات الكويت في البطولة العربية - (من المصدر)
عمان - الغد- جاءت المحصلة النهائية لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للناشئين، والتي اختتمت أول من أمس، بتحقيق فوزين وتلقي ثلاث خسائر، ما جعله يتحصل على المركز التاسع على سلم الترتيب العام، وهو طبعا مركز لا يتناسب ولا يتوافق مع المستوى الفني الذي قدمه المنتخب في مبارياته كافة، حيث كان من المفترض أن يتخطى المنتخب الوطني دور المجموعات بالحصول إلى أحد المركزين الأول أو الثاني على أقل تقدير، أو حتى الحصول على المركز الثالث، الذي يؤهله إلى تخطي هذا الدور حسب ما أشارت إليه تعليمات البطولة، التي منحت فرق المجموعتين الأول والثانية تأهل ثلاثة فرق من أصل أربعة (الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، وأفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث، كون المجموعة الثالثة تواجدت فيها فرق منتخبات فقط.اضافة اعلان
في التفاصيل الفنية لمشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، فقد خاض الفريق المنافسات ضمن المجموعة الأولى، التي تواجدت فيها منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسععودية (ب)، واستهل المنتخب الوطني مشواره بالخسارة أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، وخسر المباراة الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) بنتيجة 21-28، ثم خسر مباراته الثالثة أمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26-32، وبهذه النتائج جاء المنتخب الوطني بالمركز الرابع، فيما تصدر المنتخب الكويتي فرق المجموعة، وحل المنتخب الجزائري (ب) بالمركز الثاني، ثم جاء المنتخب السعودي (ب) بالمركز الثالث.
وخاض المنتخب الوطني، لقاءات تحديد المركز 9-11، ليحقق فوزين على المنتخب العراقي بنتيجة 31-27، وبالنتيجة ذاتها على المنتخب المغربي، ليحل المنتخب بالمركز التاسع، وجاء بعده بالمركز العاشر المنتخب العراقي، وبالمركز الحادي عشر والأخير جاء المنتخب المغربي.
وسجل المنتخب الوطني في مبارياته الخمس 131 هدفا، ودخل مرماه 141 هدفا، في الوقت الذي حصل فيه لاعب المنتخب الوطني أحمد سمير على جائزة أفضل لاعب في مباراتين أمام منتخبي العراق والمغرب.
في الترتيب العام، حصل المنتخب التونسي على المركز الأول، وجاء المنتخب السعودي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وجاء بعده بالمركز الرابع المنتخب الجزائري (أ)، تلاه بالمركز الخامس المنتخب التونسي (ب)، ثم حل المنتخب السعودي (ب) بالمركز السادس، وبالمركز السابع جاء المنتخب الليبي، وتلاه بالمركز الثامن المنتخب الجزائري (ب)، ثم بالمركز التاسع المنتخب الوطني، وبالمركز العاشر المنتخب العراقي، وبالمركز الحادي عشر والأخير جاء المنتخب المغربي.
قرعة ظالمة
وصف المهتمون والمتابعون لمنافسات البطولة، القرعة والتعليمات التي لجأ إليها الاتحاد العربي بـ"الظالمة"، بعد أن تعمد الاتحاد العربي تصنيف منتخبات السعودية (أ) وتونس (أ) والكويت بالمستوى الأول، من دون أن يستند إلى تعليمات تجيز له ذلك، حيث كان يفترض أن تجري القرعة بالنظام المفتوح مع منح المنتخب التونسي حق اختيار المجموعة كونه البلد المنظم لهذه البطولة.
القرعة أبعدت أجواء المنافسة الحقيقة عن أغلب مباريات دور المجموعات، وظهر واضحا الفارق الفني في المستويات بين الفرق، في الوقت الذي أكد فيه المتابعون، أن البطولة فقدت شرعيتها الرسمية بإشراك أكثر من منتخب من بلد واحد، حيث أكدت لقاءات الدور ربع النهائي هذا "الفقدان" بعد النتائج التي آلت إليها المباريات التي جمعت بين السعودية (أ وب) وانتهت 33-22، وتونس (أ وب) وانتهت 26-11، والجزائر (أ وب) وانتهت 39-10، حيث وصف المستوى الفني لهذه المباريات بأنه أقل من إجراء تدريب.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي شاركت في هذه البطولة، والتي قادها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، ضمت كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن أبو بكر، حسين الجبالي.
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