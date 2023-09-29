قرعة كأس الأردن لكرة اليد تسحب اليوم

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عمان -الغد- تسحب عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد بصالة الأميرة سمية، قرعة بطولة كأس الأردن لكرة اليد، والتي يشرف عليها اتحاد اللعبة بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية.واعتاد الاتحاد على اقامة البطولة سنوية وهي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي يعتبر الأب الروحي للعبة، وهو الذي ساهم بادخال اللعبة إلى الأردن، مستفيدا من دارسته ومجموعة من الطلاب الأردنيين في مصر.وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم فيه وضع فريقي السلط بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من البطولة التي جرت العام الماضي، ليرأس إحدى المجموعات، وكذلك وضع فريق الأهلي كونه وصيف البطل على رأس المجموعة الأخرى، بينما يتم توزيع بقية الفرق حسب ما تفرزه القرعة.وسيصار خلال مراسم سحب القرعة مناقشة التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة، وكذلك تحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة من خلال القرعة ايضا.وتعتبر “كأس الأردن” إحدى البطولات الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد، وهي تأتي بعد دوري أندية الدرجة الأولى من ناحية الأهمية، في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد جوائز مالية سواء للفريق الفائز أو الفرق المشاركة.من ناحية أخرى ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة البرنامج الرسمي لدوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، حيث يتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.ولم يتبق على أجندة الاتحاد للموسم الحالي سوى بطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، حيث أقام الاتحاد مؤخرا مباراة كأس السوبر والتي توج فيها فريق عمان بطلا على حساب فريق حرثا، في الوقت الذي يتواصل فيه حاليا دوري أندية السيدات، بمشاركة فرق عمان وحرثا وكفرسوم والفجر والبترا، ويقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين، حيث يتصدر فريقا حرثا وعمان الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ثم فريقا كفرسوم والفجر برصيد نقطتين، وأخيرا فريق البتراء برصيد خال من النقاط، وذلك بعد انقضاء جولتين من مرحلة الذهاب.