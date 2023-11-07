الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة منافسات بطولة كأس الرئيس للتايكواندو تقام اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 يستمر وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا إلى الأردن، استعدادا للمشاركة في البطولة التي تنطلق منافساتها يوم غد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 34 دولة، وتقام البطولة لفئات الكبار وللمرة الأولى للناشئين والبارالمبيك.اضافة اعلان
ويقام وفقا لتعليمات البطولة، اجتماع للجنة حكام البطولة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصر اليوم، وتتم عملية التوزين من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء للأوزان تحت 46، تحت 49، تحت 53، تحت 57، تحت 62، تحت 67، تحت 68، تحت 74، تحت 87 وفوق 78 كغم، ويقام اليوم أيضا اجتماع لمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة إضافة إلى مراسم القرعة، من الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.
وتقام غدا عملية التوزين العشوائي للذكور والاناث، وتبدأ نزالات البطولة يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة والنصف مساء لأوزان الكبار تحت 46، 49، 53، 57، 62، 67، 68، 74، 87 وفوق 78 كغم.
وتقام من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا عملية التوزين للأوزان تحت 54، 58، 63، 73، فوق 73 وتحت 80 كغم، وتستأنف بعد غد الجمعة منافسات الأوزان نفسها. 
وتنطلق يوم السبت منافسات الناشئين، فيما تقام يوم الأحد نزالات البارالمبيك.
وتتدرب اليوم المنتخبات المشاركة في البطولة بصالة الأمير حمزة وفي فندق دايز ان مقر إقامة الوفود، وكان المنتخب الوطني والمنتخبين الأذري والياباني قد انتقلا لمقر إقامة الوفود بعد اختتام معسكرهم التدريبي المشترك استعدادا للبطولة.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني وفقا للاتحاد الدولي كلا من جوليانا الصادق، ونتالي الحميدي وصالح الشرباتي، وأنس الصادق، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني، ويزن يوسف، وفهد عمار، ومحمود الطرايرة. 
فيما يضم المنتخب الوطني للناشئين كلا من لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري. وتمنح البطولة جائزة أفضل فريق للذكور والإناث للكبار والناشئين والبارالمبيك، وجائزة أفضل مدرب للذكور والإناث للكبار والناشئين، وجائزة أفضل رياضي للذكور والإناث للكبار والناشئين، وجائزة الروح الرياضية للذكور والإناث للكبار والناشئين وجائزة أفضل حكم للكبار والناشئين والبارالمبيك.
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