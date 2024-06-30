 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"قصة حزينة".. وراء إيقاف مباراة الدنمارك وألمانيا

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توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك مؤقتا وذلك بسبب البرق

توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 ببطولة كأس أوروبا 2024 مؤقتا، وذلك بسبب البرق الذي ضرب مدينة بوروسيا أثناء المواجهة التي أقيمت على ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، يوم السبت.

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وبدا لاعبو الدنمارك راغبين في إيقاف اللعب، بعد أن أضاءت صواعق البرق سماء الليل، ولم يمض وقت طويل قبل أن يوقف الحكم المباراة، وعاد اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس، لكن تم استئناف اللقاء بعد 15 دقيقة فقط.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رغبة الدنماركيين في إيقاف المباراة بسبب أن الكثير من لاعبي المنتخب يعرفون جوناثان ريختر، الذي أصيب بصاعقة برق خلال مباراة في عام 2009.

وكان مدرب الدنمارك الحالي كاسبر هيولماند يشرف على تدريبه في فريق إف سي نوردغيلاند، وفقد ريختر بعد ذلك ساقه.

وفي عام 2009، ذكرت صحيفة "غارديان" أن عائلة اللاعب أكدت أنه تم بتر الجزء السفلي من ساقه اليسرى، بعد ستة أسابيع من إصابته بالبرق، ودخل في غيبوبة لمدة 10 أيام، وتم إلغاء رقم قميصه من قبل النادي واعتزل في سن الـ 24 عاما.

وتسببت عاصفة رعدية في توقف المباراة المقامة في مدينة دورتموند الألمانية، وذلك بعد مرور 35 دقيقة من انطلاق المباراة.

وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير إيقاف المباراة، وتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس قبل عودة اللاعبين مجددا واستئناف المباراة منذ الدقيقة 35.

وبلغت ألمانيا ربع نهائي كأس أوروبا بعدما سجلت هدفين عن طريق كاي هافيرتس وجمال موسيالا في الشوط الثاني.

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