الإثنين 03 تموز 2023
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قصر موسم "الطائرة".. ترشيد لإنفاق الأندية وتهديد لتطور اللاعبين

جانب من مواجهة شباب الحسين وعيرا من نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)
جانب من مواجهة شباب الحسين وعيرا من نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - يعاني لاعب الكرة الطائرة المحلي من التطور البطيء على مستواه الفني، وذلك لقصر فترة البطولات المحلية، حيث بدأ الموسم الحالي في الأول من شهر أيار (مايو) الماضي، وينتهي في 31 من شهر تموز (يوليو) الحالي، وبفترة لا تصل لمدة 3 أشهر.اضافة اعلان
وعلى مدار سنوات طويلة ماضية، تقام بطولات "الطائرة" بهذه الفترة الزمنية، والتي يعتبرها الجميع غير كافية لتقدم الأندية واللاعبين على حد سواء، ما شكل غياب منتخب الرجال عن البطولات العربية والقارية.
وأظهرت بطولة غرب آسيا الفوارق الكبيرة والواضحة بين الفرق المحلية وفرق المنطقة، إذ لم يحقق فريقا شباب الحسين والوحدات النتائج المأمولة على الرغم من إقامة البطولة في عمان، وخرجا من الدور ربع النهائي.
وكان فريق شباب الحسين، ضمن الحصول على جميع البطولات المحلية خلال الموسم الحالي، حيث افتتح الموسم بالظفر بلقب كأس السوبر بالفوز على الوحدات، إلى جانب تتويجه بلقب كأس الأردن على حساب نظيره عيرا الأسبوع الماضي، وضمن مؤخرا الفوز بلقب الدوري قبل نهايته بجولات عدة.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لنادي شباب الحسين، محمد غربية: "إن المدة الزمنية لإقامة البطولات المحلية غير كافية لتطوير مستوى الفرق واللاعبين، مشيرا إلى أن ضغط المباريات بخوض أكثر من مباراة خلال أسبوع واحد أمر مرهق للاعبين".
وبين غربية في حديثه لـ "الغد"، أن فريقه لعب مباراة ببطولة الدوري أمام المحطة، ومن ثم واجه عيرا في نهائي الكأس خلال 72 ساعة فقط، موضحا، أن الضغط يرهق اللاعبين ويساهم في صعوبة حسم المباراة مبكرا.
وأضاف: "شباب الحسين يختلف عن بقية الفرق المحلية باستعداده لأي بطولة بفترة أطول، حيث بدأنا التدريبات خلال الموسم الحالي منذ بداية العام، ومنذ دخول الاحتراف وزيادة إنفاق الفرق، أصبحت الأندية تبحث عن التحضير لفترة أقصر".
وتمنى غربية إقامة البطولات المحلية لفترة أطول، على أن ينطلق الموسم إلى ما بعد شهر تموز (يوليو) من كل عام، أملا في منح لاعبي الثانوية العامة فرصة للمشاركة بعد انتهاء الاختبارات، إلى جانب عودة بطولة الدرع، وزيادة جائزة الفريق الفائز بلقب الدوري، علما بأنها تبلغ 6 آلاف دينار فقط.
وبدوره، ذكر المدرب الوطني ماجد البس، أن فترة البطولات المحلية قصيرة جدا، ما يزيد صعوبة تطور اللاعبين فنيا وبدنيا، مع تحضير الأندية قبل الانطلاق فقط بأسابيع قليلة، مفيدا بأن اللاعب يحتاج لمنافسات رسمية على مدار السنة من أجل اكتساب الخبرات للمحافظة على لياقته ومهاراته.
ولفت البس، إلى أن غالبية الدول المجاورة لا تقل فترة بطولاتها عن نصف عام، وتزيد على ذلك في دول أخرى، مع منح المنتخبات الوطنية فرصة التجمع لمدة يوم الأقل خلال الأسبوع، موضحا بأن الأندية غير قادرة ماليا على جلب لاعبين أجانب لفترة طويلة، إلى جانب نية الاتحاد في تخفيف النفقات.
وتابع: "لا يوجد أي لاعب محلي جاهز على الصعيد البدني بسبب فترات التقطع الطويلة عن المنافسات الرسمية، وكمدربين واجهنا صعوبات في إعداد اللاعبين بدنيا قبل وخلال البطولات، وتحديدا بعد خوض مباراة بخمسة أشواط ومن ثم المشاركة في مباراة بعدها بيومين أو ثلاثة أيام".
وعلى صعيد متصل، أشار نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات لـ "الغد"، إلى أن الاتحاد يأمل بإقامة البطولات بأطول فترة زمنية ممكنة، إلا أن الأندية ترفض هذا الأمر بسبب عدم قدرتها المالية على سد احتياجاتها خلال فترة أطول.
وبين قطيشات، أن الاتحاد يقيم 12 بطولة على مدار العام لكلا الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، إلى جانب إعادة تشكيل المنتخبات الوطنية وعودتها لواجهة البطولات الخارجية، موضحا، أن الارتباط مع الاتحاد الدولي ببعض فترات التوقف يجبر الاتحاد على إقامتها بمواعيد محددة.
وواصل: "الاتحاد لديه القدرة في تنظيم بطولة الدوري والكأس وغيرها بنظام مختلف، بحيث يزداد عدد المباريات ضمن فترة زمنية أطول، إلا أن الأندية لا تفضل ذلك بالإجماع، إلى جانب تقيد الاتحاد بالجوائز المالية بحسب الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، حيث يحصل الاتحاد على 300 ألف دينار سنويا، وتبلغ قيمة الجوائز
 20 %، مع محاولات الاتحاد زيادة المبالغ من جهات أخرى".
واعترف قطيشات، أن مسألة تطور اللاعب مرهونة بخوضه أكبر عدد من المباريات الرسمية بدلا من التدريب باستمرار مع المنتخب والأندية، مشيدا بتحسن مستوى المنتخبات وأمله في تحقيق نتائج مميزة لمنتخبي الرجال والسيدات في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
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