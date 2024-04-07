الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قضية الرمثا ورحموني تراوح مكانها

المدرب الجزائري مراد رحموني - (أرشيفية)
المدرب الجزائري مراد رحموني - (أرشيفية)
 قال وكيل أعمال المدرب الجزائري الأسبق لفريق الرمثا لكرة القدم مراد رحموني، أن القضية بين المدرب والنادي ما تزال تراوح مكانها، رغم الحديث عن توصل لحل بين الطرفين.اضافة اعلان
وأشار وكيل الأعمال أن حديث البعض في نادي الرمثا عن حل المشكلة وسحب القضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجرد كلام حيث لم يتم حل المشكلة، كما لم يتم سحب الشكوى ضد الرمثا في "فيفا".
وكان رحموني رفع قضية ضد نادي الرمثا في الاتحاد الدولي، للمطالبة بما تبقى من مستحقات مالية، بانتظار حل الموضوع وديا من دون انتظار قرار من "فيفا".
وقال وكيل الأعمال في تصريح لـ"الغد": تفاجأت بحديث من مقربين من نادي الرمثا يؤكد حل الموضوع ماديا بين رحموني والنادي، وهذا كلام غير دقيق، حيث لم يتم إرسال المبلغ المستحق للمدرب الجزائري، وهذا يعرض الرمثا لعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي، إذ لم يسارع الرمثا لحل الموضوع.
وأضاف: الشكوى الآن على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بانتظار البت فيها رسميا، ولكن في نفس الوقت نحن مستعدون للتنازل عن الشكوى في حال سارع الرمثا لدفع المستحقات، وفي حال لم يحصل ذلك فإن العقوبة ستكون قاسية على الرمثا الذي نحترم تاريخه وجمهوره.
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