"قطار" الأرثوذكسي يستقر في صدارة "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان - أنهى فريق النادي الأرثوذكسي، المرحلة الأولى من ذهاب دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، متصدرا بفوزه على فريق بيت ايدس بنتيجة (84-36)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، لحساب مباريات الجولة السابعة.وبرز اللاعب عمر سلمان في اللقاء من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 34 نقطة مع 4 متابعات و3 ستيل بفاعلية 39، فيما كان راجح خطايبه أفضل مسجل من جانب بيت ايدس بتسجيله 13 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة و2 بلوك شوت.وفي مباراة أخرى أقيمت بالصالة نفسها، واصل فريق الإنجليزية عروضه القوية محققا فوزا كبيرا على فريق الأشرفية بنتيجة (83-35)، في لقاء برز فيه اللاعب سعيد الخوالدة من جانب الإنجليزية محققا "الدبل دبل" بتسجيله 16 نقطة مع 10 متابعات وتمريرتين بفاعلية 23.وأثقل فريق شباب بشرى سلة نظيره فريق كفريوبا بنتيجة (70-40)، في لقاء جمعهما بصالة الحسن للشباب في إربد، وبرز فيه لاعبه حسين عبابنة بتسجيله 17 نقطة مع 15 متابعة "الدبل دبل" وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت، فيما كان يزن بطاينة اللاعب الأعلى فاعلية من جانب كفريوبا 11 مع تسجيله 4 نقاط و17 متابعة.وطوى فريق اتحاد عمان عناد فريق الجليل بفوزه عليه (71-58)، في لقاء برز فيه لاعبا اتحاد عمان أحمد جرار بتسجيله 17 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 21، يليه روحي الكيلاني بتسجيله 12 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و5 تمريرات و5 بلوك شوت بفاعلية 21، فيما كان أحمد بربري المسجل الأبرز في اللقاء من جانب فريق الجليل بتسجيله 23 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات و4 سرقات للكرة بفاعلية 19.ويتصدر فريق الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق النقاط والمواجهات على فريقي اتحاد عمان والإنجليزية، اللذان يحلان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما استقر فريق شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، ومتقدما على فريق الجليل، الذي يحل خامسا برصيد 10 نقاط، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، والأشرفية ثامنا برصيد 7 نقاط.مباراتان بدوري الناشئات اليوميحل فريق الأهلي ضيفا على فريق نجوم الفحيص عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، وهو التوقيت نفسه الذي سيشهد إقامة مباراة فريقي نجوم الأرثوذكسي والإنجليزية بصالة الأمير حمزة، لحساب مباريات الجولة الثالثة من دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة. ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريق الفحيص، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويليهما فريق نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، والذي يتقدم بأفضلية فارق النقاط على فريقي نجوم الفحيص والأهلي، اللذان يحلان في المركزين الرابع والخامس تواليا، فيما يتذيل الإنجليزية الترتيب برصيد نقطة واحدة.